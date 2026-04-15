Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о новом прозвище Матвея Сафонова в Европе.

Теперь вратаря «ПСЖ» называют «Ормузским проливом».

«Ормузский пролив» – это сильно! На самом деле Матвей, конечно, поражает. Причем мы уже начинаем относиться к этому как к данности, к естественному положению вещей.

Хотя, если вспомнить начало сезона, да и почти всe, что было до Межконтинентального кубка, то можно оценить, дистанцию какого размера Сафонову удалось преодолеть. Просто красавец», – написал Рабинер.