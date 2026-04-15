Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о новом прозвище Матвея Сафонова в Европе.
Теперь вратаря «ПСЖ» называют «Ормузским проливом».
«Ормузский пролив» – это сильно! На самом деле Матвей, конечно, поражает. Причем мы уже начинаем относиться к этому как к данности, к естественному положению вещей.
Хотя, если вспомнить начало сезона, да и почти всe, что было до Межконтинентального кубка, то можно оценить, дистанцию какого размера Сафонову удалось преодолеть. Просто красавец», – написал Рабинер.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за игру на «Энфилде» накануне.
- В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
- Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
- Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера