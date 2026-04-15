Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе

Сегодня, 18:50

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о новом прозвище Матвея Сафонова в Европе.

Теперь вратаря «ПСЖ» называют «Ормузским проливом».

«Ормузский пролив» – это сильно! На самом деле Матвей, конечно, поражает. Причем мы уже начинаем относиться к этому как к данности, к естественному положению вещей.

Хотя, если вспомнить начало сезона, да и почти всe, что было до Межконтинентального кубка, то можно оценить, дистанцию какого размера Сафонову удалось преодолеть. Просто красавец», – написал Рабинер.

  • Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за игру на «Энфилде» накануне.
  • В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
  • 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
  • Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
  • Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.

Губерниев восхвалил Сафонова, упомянув «слабого» украинца Забарного 2
Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным 2
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет 5
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
Главные новости
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»
21:51
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
21:11
1
В РПЛ выявили команду без яиц
20:31
7
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
14
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
5
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
6
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
13
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
19:05
6
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
18:29
9
Все новости
Все новости
Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе
18:50
Губерниев восхвалил Сафонова, упомянув «слабого» украинца Забарного
16:18
3
Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным
16:09
2
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15:17
6
Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом»
14:14
18
Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»
11 апреля
15
Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина
11 апреля
6
Сафонов отреагировал на критику внутри Франции
10 апреля
2
Во Франции заявили о тотальном превосходстве Шевалье над Сафоновым
10 апреля
12
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
10 апреля
Прояснилось будущее Луиса Энрике в «ПСЖ»
10 апреля
1
ФотоНовую эмблему «Марселя» сравнили с логотипом автомобиля из Восточной Европы 70-х
10 апреля
3
Головин получил новую травму
9 апреля
2
Губерниев высказался о скором появлении в «ПСЖ» еще одного россиянина
9 апреля
1
Сафонов сыграет с «Манчестер Юнайтед»
9 апреля
3
Сафонов отреагировал на свою ошибку в матче с «Тулузой»
9 апреля
«ПСЖ» запросил рабочую визу для «главного таланта РПЛ»
8 апреля
4
«ПСЖ» нацелен на летний трансфер еще одного россиянина
8 апреля
14
В Европе выявили серьезный изъян Сафонова
8 апреля
2
Семин похвалил Сафонова, ставшего основным вратарем «ПСЖ»
7 апреля
1
Французский журналист рассказал, был ли у «ПСЖ» интерес к Головину
7 апреля
Агент Головина отреагировал на новость об интересе чемпиона Саудовской Аравии
6 апреля
1
Пономарев оценил карьеру Головина во Франции
6 апреля
Головин прокомментировал гол в ворота «Марселя»
6 апреля
Головин получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии
6 апреля
2
Мостовой назвал лучшего российского игрока
6 апреля
4
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:1)
5 апреля
2
Во Франции появилось разочарование Сафоновым
5 апреля
9
Все новости
