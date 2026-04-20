Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лиона»

Вчера, 23:46

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от проигранного матча 30-го тура Лиги 1 против «Лиона».

«Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели.

Как обычно тяжeлый матч после игр ЛЧ, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть.

Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать каждый матч.

Послезавтра домашний матч с «Нантом». Настрой на три очка», – написал Сафонов в своeм телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Лион ПСЖ Сафонов Матвей
Все новости
