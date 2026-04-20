Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лиона»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от проигранного матча 30-го тура Лиги 1 против «Лиона».

Парижане потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

Сафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» – 6,0.

«Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели.

Как обычно тяжeлый матч после игр ЛЧ, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть.

Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать каждый матч.

Послезавтра домашний матч с «Нантом». Настрой на три очка», – написал Сафонов в своeм телеграм-канале.