Губерниев восхвалил Сафонова, упомянув «слабого» украинца Забарного

Комментатор Дмитрий Губерниев в восторге от выступления Матвея Сафонова за «ПСЖ».
«Посмотрите, какой красавец Матвей Сафонов! Человек не боится конкуренции, берет себя в руки после глупых ошибок, которые бывали у всех вратарей, включая Яшина, Дасаева, Буффона и Дзоффа. Сафонов показывает настоящее величие. Он превращается в спортсмена, который представляет Россию на мировом уровне.
Калибра Сафонова сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Матвей – абсолютно грандиозный вратарь, который выиграл конкуренцию и стал незаменимым.
Была история с украинцем Забарным, который оказался, мягко говоря, слабым. Жена его тоже выступала. А футбол отделил мух от котлет. Я восхищаюсь Сафоновым, он большой спортсмен.
Мы неоднократно говорили с Акинфеевым на эту тему. Игорь тоже великий, вопросов нет. Я спрашивал, неужели ему было неинтересно попробовать себя в Европе. Он отвечал: «Нет, у меня своя история». Играть нужно с лучшими в мире – то, что делает Сафонов», – сказал Губерниев.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за игру на «Энфилде» накануне.
- В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
- Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
- Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.