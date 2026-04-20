Сафонов вскоре может вернуться в запас «ПСЖ»

Люка Шевалье может получить игровое время в ближайших матчах «ПСЖ» с «Нантом» и «Анжером».

24-летний вратарь перешел в парижский клуб из «Лилля» прошлым летом за 55 млн евро с учетом бонусов, но столкнулся с конкуренцией со стороны Матвея Сафонова.

Тренерский штаб Луиса Энрике планирует задействовать всех игроков в заключительной части сезона, и Шевалье может выйти в старте в одном из двух ближайших матчей, в том числе в игре с «Нантом».

RMC Sport связывает возможную практику Шевалье с перспективами в сборной Франции. Сообщается, что штаб Дидье Дешама следит за его игровым временем, а список на чемпионат мира должен быть объявлен 14 мая.