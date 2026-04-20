Сафонов вскоре может вернуться в запас «ПСЖ»

Вчера, 15:35
12

Люка Шевалье может получить игровое время в ближайших матчах «ПСЖ» с «Нантом» и «Анжером».

24-летний вратарь перешел в парижский клуб из «Лилля» прошлым летом за 55 млн евро с учетом бонусов, но столкнулся с конкуренцией со стороны Матвея Сафонова.

Тренерский штаб Луиса Энрике планирует задействовать всех игроков в заключительной части сезона, и Шевалье может выйти в старте в одном из двух ближайших матчей, в том числе в игре с «Нантом».

RMC Sport связывает возможную практику Шевалье с перспективами в сборной Франции. Сообщается, что штаб Дидье Дешама следит за его игровым временем, а список на чемпионат мира должен быть объявлен 14 мая.

  • Контракт Шевалье с «ПСЖ» действует до июня 2030 года, однако при сохранении текущей ситуации летом он может рассмотреть варианты продолжения карьеры, а «Тоттенхэм», как утверждается, уже интересовался его положением.
  • Сафонов в «ПСЖ» с 2024 года.
  • При нем команда в прошлом сезоне оформила квадрупл.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
ZAITZEFF2011
1776689570
Началось давление на тренерский штаб. Играть должен лучший на данный момент и не важно какой у него паспорт.
Ответить
...уефан
1776689583
...определённая логика в прочитанном есть, но у ПСЖ свои интересы, у сборной другие...
Ответить
Император Бомжей
1776690339
Логично, можно провести ротацию, что б Сафонов немного передохнул)))
Ответить
k611
1776690800
Посмотрим, ПСЖ себе во вред перестановки делать не будет...
Ответить
bset
1776691433
С такими журналюхами я удивляюсь, почему не было новости, что Тороп усадил Акинфеева на лавку
Ответить
Красногвардейчик
1776691974
Сафонов...уровень Краснодара, и не более, он хорош когда по воротам его не бьют, чуть защита дала слабину, так сразу домашнее поражение от середняка лиги...
Ответить
Чилим.
1776694313
Когда в нашем чемпионате меняют вратарей почему то нет такого ажиотажа.
Ответить
BRO_football
1776695044
Ротация перед ЛЧ. Заметили, что Сафонов не вывозит одновременно чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Поэтому было решено подменить Сафонова Шевалье.
Ответить
subbotaspartak
1776699780
Если картина лежит в запаснике Лувра - это шедевр?
Ответить
лоист
1776705149
Давно пора
Ответить
