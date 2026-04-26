Только 2 игрока «ПСЖ» получили более низкую оценку за матч с «Анжером», чем Сафонов

Статистический портал Sofascore оценил футболистов «ПСЖ» по итогам матча 31-го тура Лиги 1 против «Анжера» (3:0).
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6,9. Меньше только у двух футболистов парижан: у Фабиана Руиса (6,8) и Гонсалу Рамуша (5,7).
Высшую оценку в составе «ПСЖ» получил защитник Лукас Бералдо (8,8).
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 11 игр на ноль.
- 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
- «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.
