Только 2 игрока «ПСЖ» получили более низкую оценку за матч с «Анжером», чем Сафонов

Статистический портал Sofascore оценил футболистов «ПСЖ» по итогам матча 31-го тура Лиги 1 против «Анжера» (3:0).

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6,9. Меньше только у двух футболистов парижан: у Фабиана Руиса (6,8) и Гонсалу Рамуша (5,7).

Высшую оценку в составе «ПСЖ» получил защитник Лукас Бералдо (8,8).