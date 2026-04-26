  • Главная
  • Новости

Только 2 игрока «ПСЖ» получили более низкую оценку за матч с «Анжером», чем Сафонов

Сегодня, 10:24
1

Статистический портал Sofascore оценил футболистов «ПСЖ» по итогам матча 31-го тура Лиги 1 против «Анжера» (3:0).

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6,9. Меньше только у двух футболистов парижан: у Фабиана Руиса (6,8) и Гонсалу Рамуша (5,7).

Высшую оценку в составе «ПСЖ» получил защитник Лукас Бералдо (8,8).

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 11 игр на ноль.
  • 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
  • «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
1777191124
Ну,не пропустил, и что такого? Я бы ему вообще двойку поставил.
