В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова

«ПСЖ» отметил игру Матвея Сафонова после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Французский клуб сделал публикацию в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) после победы над английской командой.

Во вторник «ПСЖ» на выезде обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал по сумме двух встреч (4:0). Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ», отразил шесть ударов в этой игре.

«Что за матч, Матвей!» – говорится в публикации «ПСЖ» с фотографиями Сафонова.