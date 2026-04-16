В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова

Сегодня, 14:27

«ПСЖ» отметил игру Матвея Сафонова после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Французский клуб сделал публикацию в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) после победы над английской командой.

Во вторник «ПСЖ» на выезде обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал по сумме двух встреч (4:0). Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ», отразил шесть ударов в этой игре.

«Что за матч, Матвей!» – говорится в публикации «ПСЖ» с фотографиями Сафонова.

  • Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в этом сезоне.
  • Всего россиянин сыграл 19 матчей во всех турнирах и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.
  • «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Баварией».

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
