Клуб из Шампани вернется в Лигу 1 спустя три сезона

«Труа» победил в гостях «Сент-Этьен» со счетом 3:0 в матче 32-го тура Лиги 2 и обеспечил себе повышение в классе.

На счету клуба из исторического региона Шампань стало 64 очка за два тура до финиша до сезона. «Труа» лидирует в турнире и стал недосягаемым для «Сент-Этьена», который занимает 3-е место с 57 очками.

Вторую позицию занимает «Ле Ман» с 58 баллами. В элиту напрямую выходят два клуба, а команды, занявшие места с 3-го по 5-е, выступят в плей-офф.