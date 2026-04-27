Клуб из Шампани вернется в Лигу 1 спустя три сезона

«Труа» победил в гостях «Сент-Этьен» со счетом 3:0 в матче 32-го тура Лиги 2 и обеспечил себе повышение в классе.
На счету клуба из исторического региона Шампань стало 64 очка за два тура до финиша до сезона. «Труа» лидирует в турнире и стал недосягаемым для «Сент-Этьена», который занимает 3-е место с 57 очками.
Вторую позицию занимает «Ле Ман» с 58 баллами. В элиту напрямую выходят два клуба, а команды, занявшие места с 3-го по 5-е, выступят в плей-офф.
- «Труа» сыграет в Лиге 1 спустя три года, после вылета по итогам сезона-2022/23.
- Лучшим результатом клуба в чемпионате Франции было 7-е место в сезонах 2001/02 и 2002/03.
