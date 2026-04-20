Стало известно, как игроки «ПСЖ» относятся к Сафонову и Шевалье

Французское издание RMC Sport рассказало об атмосфере внутри «ПСЖ».
В «ПСЖ» довольны адаптацией Матвея Сафонова: партнеры по команде отмечают позитивный настрой голкипера. Ожидается, что россиянин сохранит статус основного вратаря до завершения текущего сезона.
В то же время Люка Шевалье демонстрирует высокую самоотдачу на тренировках, однако испытывает сложности в коммуникации. Голкипер практически не контактирует с одноклубниками, ограничиваясь общением с персоналом и тренерским штабом парижан.
- В текущем сезоне Сафонов провел за парижан 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и 9 раз отыграл «на ноль».
- В частности, на его счету 11 игр в Лиге 1 (5 «сухих») и 8 матчей в Лиге чемпионов, где он помог команде выйти в полуфинал, дважды обыграв «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0.
