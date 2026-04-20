  • Стало известно, как игроки «ПСЖ» относятся к Сафонову и Шевалье

Стало известно, как игроки «ПСЖ» относятся к Сафонову и Шевалье

Вчера, 18:51
3

Французское издание RMC Sport рассказало об атмосфере внутри «ПСЖ».

В «ПСЖ» довольны адаптацией Матвея Сафонова: партнеры по команде отмечают позитивный настрой голкипера. Ожидается, что россиянин сохранит статус основного вратаря до завершения текущего сезона.

В то же время Люка Шевалье демонстрирует высокую самоотдачу на тренировках, однако испытывает сложности в коммуникации. Голкипер практически не контактирует с одноклубниками, ограничиваясь общением с персоналом и тренерским штабом парижан.

  • В текущем сезоне Сафонов провел за парижан 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и 9 раз отыграл «на ноль».
  • В частности, на его счету 11 игр в Лиге 1 (5 «сухих») и 8 матчей в Лиге чемпионов, где он помог команде выйти в полуфинал, дважды обыграв «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0.

Еще по теме:
Сафонов вскоре может вернуться в запас «ПСЖ» 11
Сафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» после поражения от «Лиона» 5
Луис Энрике оценил прогресс Сафонова
Источник: «Бомбардир»
Комментарии (3)
Император 1
1776700462
А что же Шевалье с забОрным не общается, он ведь специально матчи слить пытается, чтобы Сафонова убрали
Ответить
FFR
1776701467
Бомбардир, хватит собирать сплетни, вы бл..дь пиписки их замеряйте ещё , у кого больше…
Ответить
bset
1776703442
Шевалье встает в ворота. Журналюхи: "Партнеры отмечают позитивный настрой Шевалье. В то же время Сафонов демонстриует высокую самоотдачу, однако почти не общается с партнерами и тренерским штабом"
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» заинтересовался полузащитником «Крузейро»
08:42
1
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
12
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Все новости
Все новости
Названа лучшая команда мира в 2025 году
01:07
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лиона»
Вчера, 23:46
Стало известно, как игроки «ПСЖ» относятся к Сафонову и Шевалье
Вчера, 18:51
3
Сафонов вскоре может вернуться в запас «ПСЖ»
Вчера, 15:35
12
ФотоСафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» после поражения от «Лиона»
Вчера, 12:36
5
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл дома «Лиону» (1:2)
19 апреля
5
ВидеоВ Канаде впервые применили «офсайд Венгера»
19 апреля
3
Луис Энрике оценил прогресс Сафонова
18 апреля
Агент сообщил о выздоровлении Головина
18 апреля
Канчельскис назвал самого упертого российского футболиста
18 апреля
2
Названо уникальное качество Сафонова
17 апреля
5
Агент прокомментировал интерес «ПСЖ» к Батракову
16 апреля
3
Дешам заявил об «огромном ударе» по сборной Франции
16 апреля
3
В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова
16 апреля
6
Дюгарри заявил, что Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ»
15 апреля
9
Французские СМИ в восторге от Сафонова
15 апреля
2
Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе
15 апреля
1
Губерниев восхвалил Сафонова, упомянув «слабого» украинца Забарного
15 апреля
5
Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным
15 апреля
3
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15 апреля
7
Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом»
15 апреля
20
Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»
11 апреля
15
Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина
11 апреля
6
Сафонов отреагировал на критику внутри Франции
10 апреля
2
Во Франции заявили о тотальном превосходстве Шевалье над Сафоновым
10 апреля
13
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл «Парижу» (1:4)
10 апреля
Прояснилось будущее Луиса Энрике в «ПСЖ»
10 апреля
2
ФотоНовую эмблему «Марселя» сравнили с логотипом автомобиля из Восточной Европы 70-х
10 апреля
3
Все новости
