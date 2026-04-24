Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы

Вчера, 22:54
1

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Хвича Кварацхелия играет великолепно.

В последнее время Сафонов просто летает. Матвею надо еще поработать, чтобы выиграть приз лучшему вратарю сезона. Сафонов показывает великолепную игру, он входит в тройку лучших вратарей Европы», – сказал Джанашия.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 10 игр на ноль.
  • 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
  • «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Джанашия Заза Сафонов Матвей
Комментарии (1)
рылы
1777061395
вас не зае**** одну и ту же новость с этим идиотским заголовком постить? днище. дезеувы. https://bombardir.ru/news/811121
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
