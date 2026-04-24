Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Хвича Кварацхелия играет великолепно.
В последнее время Сафонов просто летает. Матвею надо еще поработать, чтобы выиграть приз лучшему вратарю сезона. Сафонов показывает великолепную игру, он входит в тройку лучших вратарей Европы», – сказал Джанашия.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 10 игр на ноль.
- 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
- «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.
Источник: «РБ Спорт»