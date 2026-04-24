Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Хвича Кварацхелия играет великолепно.

В последнее время Сафонов просто летает. Матвею надо еще поработать, чтобы выиграть приз лучшему вратарю сезона. Сафонов показывает великолепную игру, он входит в тройку лучших вратарей Европы», – сказал Джанашия.