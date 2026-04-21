Названа лучшая команда мира в 2025 году

20 апреля в Мадриде состоялась церемония вручения наград от Laureus.

Лучшей командой мира по итогам 2025 года признан «ПСЖ», выигравший требл в прошлом сезоне. За парижский клуб выступают российский вратарь Матвей Сафонов, а также экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Лучшим молодым спортсменом-2025 стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Годом ранее он победил в номинации «Прорыв года».

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос награжден Laureus в номинации «Спортивное вдохновение».