Дешам заявил об «огромном ударе» по сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о травме форварда команды Уго Экитике.
«Уго серьезно травмировался во вторник вечером. К сожалению, тяжесть его травмы не позволит ему завершить сезон с «Ливерпулем» и принять участие в чемпионате мира.
Уго входит в число десятка молодых игроков, которые дебютировали в сборной за последние месяцы. Он идеально вписался в команду – как на поле, так и за его пределами. Эта травма – огромный удар для него, разумеется, но также и для сборной Франции.
Его разочарование огромно. Уго вернется на свой лучший уровень, я в этом уверен. Но я хотел выразить ему всю свою поддержку, а также поддержку всего тренерского штаба. Мы знаем, что он будет от всего сердца болеть за сборную Франции, и мы все очень сильно думаем о нем», – сказал Дешам Equipe de France.
- Уго травмировал ахиллово сухожилие.
- 23-летний Экитике играл в последних 8 матчах сборной Франции, забил в них 2 гола и сделал 1 ассист.
- За «Ливерпуль» нападающий провел 45 встреч в этом сезоне, в которых отметился 17 голами и 6 ассистами.