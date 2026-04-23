  • Главная
  • Новости
  • Экс-вратарь сборной Франции сказал, кто лучше – Сафонов или Шевалье

Экс-вратарь сборной Франции сказал, кто лучше – Сафонов или Шевалье

Сегодня, 12:25
4

Бывший вратарь «Бордо», «Ренна» и сборной Франции Бенуа Костиль сравнил голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люку Шевалье.

«Мы любим Люку, но Сафонов ничего не украл. Это выбор, продиктованный спортивными результатами, нравится нам это или нет.

Это не значит, что Шевалье не станет номером один в будущем. Убежден, что «ПСЖ» верит в него.

Думаю, что Шевалье лучше Сафонова. Я ни в коем случае не умаляю заслуг Сафонова. Он заслужил свое место на поле. Но в долгосрочной перспективе считаю, что Шевалье лучше», – сказал Костиль.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 10 игр на ноль.
  • 24-летний Шевалье в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.

Источник: Girondins4Ever
Франция. Лига 1 ПСЖ Костиль Бенуа Сафонов Матвей Шевалье Люка
Интерес
1776941373
Подумав немного,Б.Костиль сказал, что Мэтью-заслуженный вратник, но он Шевалье бы в ворота загнал, поскольку тот свой- лягушатник...
Ответить
Антрацитовый волхв
1776944127
Такую ерунду сморозил... Лягушка видать с мухоморами попалась.
Ответить
Император 1
1776944371
А лучший игрок ПСЖ забОрный
Ответить
k611
1776945427
Свой же соотечественник, ему сложно быть объективным.
Ответить
