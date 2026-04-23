Экс-вратарь сборной Франции сказал, кто лучше – Сафонов или Шевалье

Бывший вратарь «Бордо», «Ренна» и сборной Франции Бенуа Костиль сравнил голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люку Шевалье.

«Мы любим Люку, но Сафонов ничего не украл. Это выбор, продиктованный спортивными результатами, нравится нам это или нет.

Это не значит, что Шевалье не станет номером один в будущем. Убежден, что «ПСЖ» верит в него.

Думаю, что Шевалье лучше Сафонова. Я ни в коем случае не умаляю заслуг Сафонова. Он заслужил свое место на поле. Но в долгосрочной перспективе считаю, что Шевалье лучше», – сказал Костиль.