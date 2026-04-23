Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»

Шоумен и болельщик ЦСКА Отар Кушанашвили высказался за немедленную отставку главного тренера армейцев Фабио Челестини.
«По поводу итальянца, случайно назначенного главным тренером ЦСКА. Я считал это ошибкой, когда увидел, во что он одет. И почему-то мне стали пенять про то, что гардероб – это еще не показатель уровня.
Он переместил какую-то команду с 67-го на 65-ое место. В какой-то Швейцарии, 14-й студенческой лиге. Гвардиола, трясись!
Когда я прочитал потом, что он перевез деверя, зятя, тестя, всех в Москву, и жена его теперь гоняет Рому Бабаева за кофе – я понял, что дела наши плохи.
Я увидел безволие, я не увидел никакого рисунка игры, на который ссылаются живущие на мои деньги эксперты «Матч ТВ».
Теперь стоит стон – что делать с итальянцем? Нужно увольнять его, выгонять *** его семейку, продезинфицировать все места, где они сидели.
Что касается будущего – не знаю, сезон просрали. Не думаю, что в следующих матчах мы увидим «ПСЖ». Кисляка нет, Глебова нет. Физиотерапевта нужно дружно *** [побить], ногами минут 25.
Такой ЦСКА не одолеет «Спартак». Они поймали кураж, а им подворачивается такой ЦСКА, уровня эстонской лиги. 16-е место из 12 команд Эстонии.
Будущее – туманно, настоящее – в говне. Поздравляю себя и болельщиков», – заявил Кушанашвили на видео, опубликованном в телеграм-канале «Mash на спорте».
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 11 матчах при 2 ничьих и 5 поражениях.
- Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».