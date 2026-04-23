  • Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»

Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»

Сегодня, 15:00
9

Шоумен и болельщик ЦСКА Отар Кушанашвили высказался за немедленную отставку главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«По поводу итальянца, случайно назначенного главным тренером ЦСКА. Я считал это ошибкой, когда увидел, во что он одет. И почему-то мне стали пенять про то, что гардероб – это еще не показатель уровня.

Он переместил какую-то команду с 67-го на 65-ое место. В какой-то Швейцарии, 14-й студенческой лиге. Гвардиола, трясись!

Когда я прочитал потом, что он перевез деверя, зятя, тестя, всех в Москву, и жена его теперь гоняет Рому Бабаева за кофе – я понял, что дела наши плохи.

Я увидел безволие, я не увидел никакого рисунка игры, на который ссылаются живущие на мои деньги эксперты «Матч ТВ».

Теперь стоит стон – что делать с итальянцем? Нужно увольнять его, выгонять *** его семейку, продезинфицировать все места, где они сидели.

Что касается будущего – не знаю, сезон просрали. Не думаю, что в следующих матчах мы увидим «ПСЖ». Кисляка нет, Глебова нет. Физиотерапевта нужно дружно *** [побить], ногами минут 25.

Такой ЦСКА не одолеет «Спартак». Они поймали кураж, а им подворачивается такой ЦСКА, уровня эстонской лиги. 16-е место из 12 команд Эстонии.

Будущее – туманно, настоящее – в говне. Поздравляю себя и болельщиков», – заявил Кушанашвили на видео, опубликованном в телеграм-канале «Mash на спорте».

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 11 матчах при 2 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Еще по теме:
Ловчев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини 2
Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о будущем Челестини 13
Орлов определил две главные причины провала Челестини в ЦСКА 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (9)
GarryD
1776950241
Отжёг так отжёг!
АлексМак
1776951866
верно подмечено!
andr45
1776952941
Предлагаю Кушанашвили купить ЦСКА, заказать пару фур с дезинфицирующими средствами и отметить места, где семейка Челестини сидела. После чего ты получишь возможность, выгнать Челестини *** его семейку, с обязательной дезинфекцией всех мест, где они сидели
bratskij
1776954296
Жёстко, но всё по делу.
рылы
1776955534
кони, не беспокойтесь, этому швили с его раком недолго осталось. скоро перестанет **здеть.
АЛЕКС 58
1776955622
Грубо,но справедливо! Ссаными тряпками всё семейство до Цюриха!
prtcs
1776957131
Всё по делу. Накипело. Кто это чудо притащил, подставил команду и армию болельщиков.
Интерес
1776959847
Кто пустил в публичное пространство эту ,отжившую было мумию?Вы лучше, клоуны, замахнитесь на виновников падения клуба-орешкиных.Стрёмно, как в вашем лексиконе говорится??? НИчего, убогие, вам других,ещё хуже,привезут.Были"армейцами", стали фальш-поросятами.Будем менять тренеров ежегодно.
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
Основной вратарь «Балтики» выбыл до середины мая
19:51
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала: голы и лучшие моменты (Видео)
19:25
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева
19:22
2
ВидеоТренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»
19:00
1
ВидеоКарпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
18:37
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 23 апреля 2026
18:36
7
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
ВидеоЖуравель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
17:41
3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»
17:16
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»
16:15
8
Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»
15:49
1
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
15:41
13
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
15:20
10
Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»
15:00
9
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
14:41
36
Воробьев прояснил ситуацию со своим будущим в «Локомотиве»
14:18
Дочь Семака получила нейтральный статус
14:05
16
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:03
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
13:57
10
Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»
13:49
9
Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды
13:42
2
Названа позиция, которую ЦСКА собрался усилить летом
13:30
8
Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ
13:21
2
Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»
13:12
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
12:59
1
Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам
12:46
5
Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»
12:34
22
