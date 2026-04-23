Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»

Шоумен и болельщик ЦСКА Отар Кушанашвили высказался за немедленную отставку главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«По поводу итальянца, случайно назначенного главным тренером ЦСКА. Я считал это ошибкой, когда увидел, во что он одет. И почему-то мне стали пенять про то, что гардероб – это еще не показатель уровня.

Он переместил какую-то команду с 67-го на 65-ое место. В какой-то Швейцарии, 14-й студенческой лиге. Гвардиола, трясись!

Когда я прочитал потом, что он перевез деверя, зятя, тестя, всех в Москву, и жена его теперь гоняет Рому Бабаева за кофе – я понял, что дела наши плохи.

Я увидел безволие, я не увидел никакого рисунка игры, на который ссылаются живущие на мои деньги эксперты «Матч ТВ».

Теперь стоит стон – что делать с итальянцем? Нужно увольнять его, выгонять *** его семейку, продезинфицировать все места, где они сидели.

Что касается будущего – не знаю, сезон просрали. Не думаю, что в следующих матчах мы увидим «ПСЖ». Кисляка нет, Глебова нет. Физиотерапевта нужно дружно *** [побить], ногами минут 25.

Такой ЦСКА не одолеет «Спартак». Они поймали кураж, а им подворачивается такой ЦСКА, уровня эстонской лиги. 16-е место из 12 команд Эстонии.

Будущее – туманно, настоящее – в говне. Поздравляю себя и болельщиков», – заявил Кушанашвили на видео, опубликованном в телеграм-канале «Mash на спорте».