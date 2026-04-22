Орлов определил две главные причины провала Челестини в ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов высказался о кризисе ЦСКА после зимней паузы.
По его мнению, главный тренер армейцев Фабио Челестини оказался не готов к длинному перерыву между двумя частями сезона, а также ошибся с изменениями в своем штабе.
«У Челестини ещe другая история. Он попросил, чтобы ЦСКА взял в штаб его жену. Она теперь в роли аналитика выступает…
У нас когда-то правило было в Советском Союзе: если муж и жена работали в одной организации – на это всегда смотрели неважно. Но вот в ЦСКА это есть. Это тоже вбивает конфликтные ситуации внутри клуба.
Сейчас Челестини растерялся. Он же и с Мойзесом рассорился. Ну и он не знал про паузу в два с половиной месяца. Хорошо подвeл команду к первым играм сезона, а сейчас они сели, устали.
Челестини не знает наш российский вариант, когда два с половиной месяца зимой надо готовить команду», – заявил Орлов.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 11 матчах при 2 ничьих и 5 поражениях.
- Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».