Орлов определил две главные причины провала Челестини в ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов высказался о кризисе ЦСКА после зимней паузы.

По его мнению, главный тренер армейцев Фабио Челестини оказался не готов к длинному перерыву между двумя частями сезона, а также ошибся с изменениями в своем штабе.

«У Челестини ещe другая история. Он попросил, чтобы ЦСКА взял в штаб его жену. Она теперь в роли аналитика выступает…

У нас когда-то правило было в Советском Союзе: если муж и жена работали в одной организации – на это всегда смотрели неважно. Но вот в ЦСКА это есть. Это тоже вбивает конфликтные ситуации внутри клуба.

Сейчас Челестини растерялся. Он же и с Мойзесом рассорился. Ну и он не знал про паузу в два с половиной месяца. Хорошо подвeл команду к первым играм сезона, а сейчас они сели, устали.

Челестини не знает наш российский вариант, когда два с половиной месяца зимой надо готовить команду», – заявил Орлов.