Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).
- На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной.
- Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый – удар с «точки» отразил Адамов.
– Ключевое спасение для «Зенита». Гадал или знал, куда Комличенко будет бить?
– Что-то предполагал, в подробности уже не хочется вдаваться.
– Игорь Дивеев говорил, что он не коснулся мяча, как с твоей стороны?
– В игре вообще не понял, за что просматривали тот момент. Повтор, честно, еще не смотрел. Как ребята говорят, плюс Игорь сам сказал, что ничего не почувствовал, понимания ни у кого не было.
– Многие говорят о судействе в этом матче.
– Я думаю, не только в этом. У нас последний год, наверное, только о судействе и говорят после каждой игры. Трудно сейчас что-то оценивать. Особенно с этими трактовками: в каких-то моментах ставят пенальти, показывают красные карточки, а у футболистов нет понимания, как трактуются разные моменты.
– Нет ощущения, что судьи выступают против «Зенита»? Или, может быть, кому-то помогают?
– Такого нет.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 56 очками после 26 туров, «Краснодар» отстает на 2 балла, сыграв на матч меньше. «Локомотив» занимает 3-е место с 49 очками.
- 28-летний Адамов в этом сезоне провел 24 матча за «Зенит», пропустил 13 голов, провел 14 встреч на ноль.