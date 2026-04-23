Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении пенальти в ворота «Зенита» в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Сейчас многие обсуждают пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Локомотивом». Отвечу так: такие 11-метровые – на усмотрение судьи.

Формально касание руки у Дивеева было. Но повод ли это для таких санкций? Вопрос... Кстати, сам Сухой сначала никакого контакта не заметил, хотя находился рядом.

Его позвали к монитору, и только после этого он указал на «точку». Значит, чем-то видеорбитры руководствовались? Им в голову не залезешь... Посмотрим, какой вердикт вынесет ЭСК.

Но я не увидел, чтобы мяч изменил направление, не увидел у зенитовца игры рукой. Такой, скользкий пенальти... Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!» – сказал Орлов.