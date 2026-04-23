  • Новости
  • Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»

Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»

Сегодня, 12:34
22

Комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении пенальти в ворота «Зенита» в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Сейчас многие обсуждают пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Локомотивом». Отвечу так: такие 11-метровые – на усмотрение судьи.

Формально касание руки у Дивеева было. Но повод ли это для таких санкций? Вопрос... Кстати, сам Сухой сначала никакого контакта не заметил, хотя находился рядом.

Его позвали к монитору, и только после этого он указал на «точку». Значит, чем-то видеорбитры руководствовались? Им в голову не залезешь... Посмотрим, какой вердикт вынесет ЭСК.

Но я не увидел, чтобы мяч изменил направление, не увидел у зенитовца игры рукой. Такой, скользкий пенальти... Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!» – сказал Орлов.

  • На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника петербуржцев Игоря Дивеева в своей штрафной.
  • Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый – удар с «точки» отразил голкипер питерцев Денис Адамов.

Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Орлов Геннадий Сухой Алексей
Strig
1776938175
зато перед дракой был стопудовый пендаль - мяч лежа отбил один из б.омжей... но увы ... комедия ...вар обо.срался... а сухого намочили...
Ответить
sochi-2013
1776938246
Касание было? Было. Рука прижата к телу? Нет. Какие еще вопросы? Давайте тогда умные (очень умные!) мячи создавать, чтобы сами определяли, насколько сильное было действие рукой, и отправляли смс на ВАР. (о я загнул )) )
Ответить
Коста008
1776938700
Давно уже нет понятия "игра рукой". ФИФА в попытке все урегулировать так перекрутил трактовки, что теперь, при желании, даже такое касание руки Дивеева, которое по картинке легкое и не меняет траекторию движения мяча - наказуемое, так как рука "не в естественном положении" и "увеличивает площадь тела". Пока кардинально не пересмотрят роль VAR в подобных эпизодах или не дадут больше полномочий главному судье по трактовкам VAR-эпизодов после просмотра - это будет назначаться и дальше.
Ответить
Павелий
1776939367
Скользкий мяч скользил по скользкой руке и получился скользкий пенальти!
Ответить
...короче
1776940050
...дед-Ген, если тебе по молодости лет однажды скользнули между булок членом, то ты - уже 100% питерок. И никаких тут 50/50... Надеюсь, аллегория понятна?)...
Ответить
За что бан ?
1776945253
движение воздуха от руки Дивея , повлияло на траекторию полёта мяча и являлось ключевым .... Вобщем чтобы там не происходило , а у Сухого было намерение поставить пенку и он её поставил И СРАТЬ ОН ХОТЕЛ НА ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ .
Ответить
Good_win_ФКСМ
1776949391
старый маразматик забыл все те "левые" пенальти, которые бо.мжарне рисовали в этом сезоне... там 2/3 - левые ... то же Д.Махачкала не даст соврать)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1776949480
кстати, а почему рылка, прокса, отлюбленныймозК, литейка и прочее непотребство еще не высказались в поддержку старого маразматичного алкаша??? или они снова в своей любимой позе 69 кувыркаются....
Ответить
