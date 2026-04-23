«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов

«Балтика» достигла предварительной договоренности с «Ростовом» о трансфере нападающего Тимура Сулейманова.

Сумма сделки может составить 200 миллионов рублей.

Для ее успешного завершения нужно, чтобы «Ростов» выполнил определенные обязательства перед игроком. Прошлым летом Сулейманов перешел из «Локомотива» без подъемных и агентских выплат, подписав контракт с новым клубом по схеме 1+3.

Если «Ростов» сдержит слово, то вступит в силу договор с отступными в 200 миллионов и сразу за этим должен последовать трансфер в «Балтику» по опции выкупа. Если же нет, то игрок станет свободным агентом и сам решит, где продолжить карьеру, возможно, в той же «Балтике».

Переход не зависит от потенциальной продажи калининградцами форварда Брайан Хиля и идет параллельно с ним, особенно с учетом нового лимита на легионеров.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов знаком с Сулеймановым по работе в Нижнем Новгороде, а главному тренеру Андрею Талалаеву нравятся его качества, плюс он понимает, как их успешно использовать. Поэтому в «Балтике» считают трансфер форварда приоритетным для себя летом.