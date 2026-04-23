Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов

Сегодня, 12:59
1

«Балтика» достигла предварительной договоренности с «Ростовом» о трансфере нападающего Тимура Сулейманова.

Сумма сделки может составить 200 миллионов рублей.

Для ее успешного завершения нужно, чтобы «Ростов» выполнил определенные обязательства перед игроком. Прошлым летом Сулейманов перешел из «Локомотива» без подъемных и агентских выплат, подписав контракт с новым клубом по схеме 1+3.

Если «Ростов» сдержит слово, то вступит в силу договор с отступными в 200 миллионов и сразу за этим должен последовать трансфер в «Балтику» по опции выкупа. Если же нет, то игрок станет свободным агентом и сам решит, где продолжить карьеру, возможно, в той же «Балтике».

Переход не зависит от потенциальной продажи калининградцами форварда Брайан Хиля и идет параллельно с ним, особенно с учетом нового лимита на легионеров.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов знаком с Сулеймановым по работе в Нижнем Новгороде, а главному тренеру Андрею Талалаеву нравятся его качества, плюс он понимает, как их успешно использовать. Поэтому в «Балтике» считают трансфер форварда приоритетным для себя летом.

  • 26-летний Сулейманов в этом сезоне провел 29 матчей за «Ростов», забил 4 гола.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Быстров ответил, кому симпатизирует в РПЛ: «Пацаны на равных бьются с пешеходами» 1
Орлов назвал двух игроков РПЛ, которых стоит подписать «Зениту» 8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 23 апреля 2026
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Ростов Балтика Сулейманов Тимур
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776941119
Ну, не знаю...В последнем матче с ЦСКА постоянно падал, особенно в конце.Ели это характер, то не соответствует нынешней концепции "Балтики"(биться до конца!), и встаёт вопрос о его физических кондициях.Если,конечно, в штрафной соперника будет "умело падать", то сперва можно и извлечь выгоду, а потом привыкнут.ВСе имеющиеся в распоряжении команды нападающие поинтереснее. Если этот возможный трансфер рассматривать как план Талалаева работать в клубе и дальше-то ему и карты в руки.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
Основной вратарь «Балтики» выбыл до середины мая
19:51
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала: голы и лучшие моменты (Видео)
19:25
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева
19:22
2
ВидеоТренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»
19:00
1
ВидеоКарпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
18:37
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 23 апреля 2026
18:36
7
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
ВидеоЖуравель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
17:41
3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»
17:16
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»
16:15
8
Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»
15:49
1
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
15:41
13
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
15:20
10
Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»
15:00
9
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
14:41
36
Воробьев прояснил ситуацию со своим будущим в «Локомотиве»
14:18
Дочь Семака получила нейтральный статус
14:05
16
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:03
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
13:57
10
Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»
13:49
9
Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды
13:42
2
Названа позиция, которую ЦСКА собрался усилить летом
13:30
8
Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ
13:21
2
Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»
13:12
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
12:59
1
Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам
12:46
5
Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»
12:34
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 