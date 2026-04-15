Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным

Сегодня, 16:09
2

Биксант Лизаразю, бывший защитник сборной Франции, высказался о выходе «ПСЖ» в следующий раунд после матча с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Лизаразю отдельно оценил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов провел очень хороший матч на «Энфилде», но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным.

Однако в этом матче все было четко, даже на выходах при навесах. А на линии ворот он сделал все нужные сейвы. Сафонов был лучшим защитником «ПСЖ», – сказал Лизаразю.

  • Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за игру на «Энфилде» накануне.
  • В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
  • 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
  • Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
  • Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1776259204
...чё, тебе, падла, странно!?...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 