Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным

Биксант Лизаразю, бывший защитник сборной Франции, высказался о выходе «ПСЖ» в следующий раунд после матча с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Лизаразю отдельно оценил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов провел очень хороший матч на «Энфилде», но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным.

Однако в этом матче все было четко, даже на выходах при навесах. А на линии ворот он сделал все нужные сейвы. Сафонов был лучшим защитником «ПСЖ», – сказал Лизаразю.