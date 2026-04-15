Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным

Биксант Лизаразю, бывший защитник сборной Франции, высказался о выходе «ПСЖ» в следующий раунд после матча с «Ливерпулем» на «Энфилде».
Лизаразю отдельно оценил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов провел очень хороший матч на «Энфилде», но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным.
Однако в этом матче все было четко, даже на выходах при навесах. А на линии ворот он сделал все нужные сейвы. Сафонов был лучшим защитником «ПСЖ», – сказал Лизаразю.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за игру на «Энфилде» накануне.
- В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
- Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
- Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.
Источник: L'Equipe