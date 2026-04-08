Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Европе выявили серьезный изъян Сафонова

8 апреля, 16:03
2

Бывший тренер вратарей «Челси» Кристоф Лолишон детально проанализировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Он хороший вратарь, даже очень хороший на европейском уровне. В Лиге чемпионов мы, возможно – я подчеркиваю, возможно – увидим его предел, но у него есть сильные стороны. Есть также области, в которых ему нужно совершенствоваться, такие как его игра в воздухе, игра ногами и чтение игры.

Трудно говорить о вратарях, когда не знаешь, как они работают, нужно быть проницательным. У него было несколько очень интересных матчей, и я говорю не только о сэйвах. Потому что, если мы говорим о матче с «Челси», он делал сейвы, но все равно допустил несколько ошибок в передачах, как длинных, так и коротких.

В «ПСЖ» он обрел уверенность в себе, потому что регулярно выходит в стартовом составе, но в последнее время немного потерял форму. Но нельзя играть идеально в каждом матче.

Игроки «Ливерпуля» будут атаковать Сафонова так же, как в прошлом году они атаковали Доннарумму, – с помощью игры в воздухе и навесов. Это не его сильная сторона, мы видели это в матче с «Челси», где на нем часто нарушали правила, особенно при подаче угловых.

В матче с «Тулузой» он допустил двойную ошибку. И иногда он, кажется, немного торопится с передачами, как на короткие, так и на дальние дистанции. Он силен на линии, особенно при ударах низом. Но есть моменты, когда могут возникнуть сомнения.

На него будет оказываться двойное давление: давление из-за игры с «Ливерпулем» и давление из-за желания оставаться первым номером. Как только прозвучит свисток, он забудет обо всем этом, потому что будет сосредоточен на игре. Но, готовясь к матчу, он знает, что провел две игры не совсем безупречно. Он ни в коем случае не должен переусердствовать. Все зависит от него самого. Я надеюсь, что делается все возможное, чтобы он был в наилучших условиях», – сказал Лолишон RMC Sport.

  • Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
  • Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января. Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
  • «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».

Еще по теме:
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа 9
Определена главная звезда российского футбола 3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне 3
Источник: Спортс
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alexander.saf
1775658407
Неполноценный однако
Ответить
Hector вернулся
1775667705
А что этого бывшего тренеришку из Челси выперли? По ходу тот ещё тренеришка. Анализируй лучше игру вратарей Челси.
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
27 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+