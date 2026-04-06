Пономарев оценил карьеру Головина во Франции

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
- Игрок монегасков в воскресенье помог обыграть «Марсель» (2:1), забив гол.
- У него 3 мяча и 4 ассиста в 8 последних играх Лиги 1.
– «Монако» – предел Головина. Он уже стал лениться, не нагружал себя в матчах за сборную, поскольку понимает, что основной его заработок – во Франции.
Зачем ему получать травму в какой-то посредственной игре с папуасами? У него во Франции наверняка все – семья, деньги, недвижимость.
– Удалось ли ему построить успешную европейскую карьеру?
– Определенно да. Восемь лет – это здорово. Приличная команда, его в ней ценят и уважают.
