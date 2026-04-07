Семин похвалил Сафонова, ставшего основным вратарем «ПСЖ»

Российский тренер Юрий Семин высоко отозвался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

– Стало ли для вас приятным сюрпризом, что Матвей Сафонов выгрыз конкуренцию за место основного вратаря у купленного за большие деньги Люка Шевалье и стал основным вратарем «ПСЖ»?

– Сафонов – молодец. Многие говорили, что у него мало игрового времени, рекомендовали со стороны уходить. Как можно рекомендовать такие вещи, чтобы уходить из лучшей команды мира?

А «ПСЖ» – именно такая, действующий победитель Лиги чемпионов. Он не просто сидел в резерве, а очень много тренировался, поэтому завоевал это место. Где-то помогла удача – в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где Матвей отразил четыре пенальти.

После этого он приобрел уверенность. А тренер не враг себе. Конечно, Луис Энрике будет ставить сильнейшего. Хоть Шевалье – француз, а Сафонов – русский, выходит тот, кто лучше играет. И играет он достойно.

Самое важно, чтобы он сохранил эту стабильность. Сохранит – будет играть, нет – поменяют. В таких командах футболист не может проводить сто процентов матчей.