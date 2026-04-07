Семин похвалил Сафонова, ставшего основным вратарем «ПСЖ»

Российский тренер Юрий Семин высоко отозвался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.
– Стало ли для вас приятным сюрпризом, что Матвей Сафонов выгрыз конкуренцию за место основного вратаря у купленного за большие деньги Люка Шевалье и стал основным вратарем «ПСЖ»?
– Сафонов – молодец. Многие говорили, что у него мало игрового времени, рекомендовали со стороны уходить. Как можно рекомендовать такие вещи, чтобы уходить из лучшей команды мира?
А «ПСЖ» – именно такая, действующий победитель Лиги чемпионов. Он не просто сидел в резерве, а очень много тренировался, поэтому завоевал это место. Где-то помогла удача – в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где Матвей отразил четыре пенальти.
После этого он приобрел уверенность. А тренер не враг себе. Конечно, Луис Энрике будет ставить сильнейшего. Хоть Шевалье – француз, а Сафонов – русский, выходит тот, кто лучше играет. И играет он достойно.
Самое важно, чтобы он сохранил эту стабильность. Сохранит – будет играть, нет – поменяют. В таких командах футболист не может проводить сто процентов матчей.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».