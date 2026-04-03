Лига 1. Ошибка Сафонова не помешала «ПСЖ» обыграть «Тулузу» (3:1), у обладателя «Золотого мяча» дубль

«ПСЖ» в 28-м туре чемпионата Франции по футболу победил дома «Тулузу». Итоговый счет встречи – 3:1.
У хозяев два гола в первом тайме забил обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле. Еще один мяч в компенсированное время второго тайма забил Гонсалу Рамуш.
Ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он пропустил после своей ошибки – не смог зафиксировать мяч после углового «Тулузы».
«ПСЖ» лидирует в таблице с четырехочковым отрывом. «Тулуза» занимает девятую строчку.
У «ПСЖ» в последних девяти матчах одно поражение.
Впереди у парижан встреча Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Команда Луиса Энрике в еврокубке защищает титул, завоеванный в прошлом сезоне.
Франция. Лига 1. 28 тур
ПСЖ - Тулуза - 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 - У. Дембеле, 23; 1:1 - Р. Николайсен, 27; 2:1 - У. Дембеле, 33; 3:1 - Г. Рамуш, 90+2.
Источник: «Бомбардир»