Лига 1. Ошибка Сафонова не помешала «ПСЖ» обыграть «Тулузу» (3:1), у обладателя «Золотого мяча» дубль

«ПСЖ» в 28-м туре чемпионата Франции по футболу победил дома «Тулузу». Итоговый счет встречи – 3:1.

У хозяев два гола в первом тайме забил обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле. Еще один мяч в компенсированное время второго тайма забил Гонсалу Рамуш.

Ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он пропустил после своей ошибки – не смог зафиксировать мяч после углового «Тулузы».

«ПСЖ» лидирует в таблице с четырехочковым отрывом. «Тулуза» занимает девятую строчку.

У «ПСЖ» в последних девяти матчах одно поражение.

Впереди у парижан встреча Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Команда Луиса Энрике в еврокубке защищает титул, завоеванный в прошлом сезоне.