Пост Сафонова после «привоза» во втором матче подряд

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после матча чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1).
Сафонов пропустил после ошибки на угловом.
«Всем привет и всех с победой.
Как это часто бывает после паузы на сборные, получился непростой матч, напряженный. Но сейчас уже весь фокус на следующей игре, на «Ливерпуле», – написал Сафонов.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова