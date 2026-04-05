Во Франции не видят разницы между Сафоновым и ноунеймом из второй лиги

Журналист французского издания L'Equipe Грегори Шнайдер прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Если бы в воротах «ПСЖ» с начала сезона был обычный вратарь из второй лиги, он смотрелся бы так же. Но в конце сезона все будет по-другому. Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, вратарь будет иметь фундаментальное значение, это было видно в прошлом сезоне.

Против «Тулузы» Сафонов играл лихорадочно. Он совершил одну ошибку, затем вторую. Были также трудности с игрой на выходах и началом атак», – сказал Шнайдер.