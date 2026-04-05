Во Франции не видят разницы между Сафоновым и ноунеймом из второй лиги

Журналист французского издания L'Equipe Грегори Шнайдер прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Если бы в воротах «ПСЖ» с начала сезона был обычный вратарь из второй лиги, он смотрелся бы так же. Но в конце сезона все будет по-другому. Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, вратарь будет иметь фундаментальное значение, это было видно в прошлом сезоне.
Против «Тулузы» Сафонов играл лихорадочно. Он совершил одну ошибку, затем вторую. Были также трудности с игрой на выходах и началом атак», – сказал Шнайдер.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».
