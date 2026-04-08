Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с «Зенитом»

Стало известно о кадровых потерях «Спартака» в преддверии гостевой игры с «Зенитом».

Матч на «Газпром Арене» пропустят Тео Бонгонда, Владислав Саусь и Илья Самошников.

Вингер задержался в расположении сборной ДР Конго, а оба крайних защитника травмированы.