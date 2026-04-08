Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с «Зенитом»

Стало известно о кадровых потерях «Спартака» в преддверии гостевой игры с «Зенитом».
Матч на «Газпром Арене» пропустят Тео Бонгонда, Владислав Саусь и Илья Самошников.
Вингер задержался в расположении сборной ДР Конго, а оба крайних защитника травмированы.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 20:45 мск.
- Команды встретятся во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- Победитель этой пары сыграет в финале с ЦСКА.
Источник: Metaratings