Французский журналист рассказал, был ли у «ПСЖ» интерес к Головину

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин – отличный футболист, один из ключевых игроков «Монако» на протяжении долгого времени. Александр давно во Франции и он уже не раз показывал свой уровень и мастерство. Думаю, здесь по достоинству оценивают его талант и значимость для своей команды.

Интересовался ли когда-то «ПСЖ» Головиным? Насколько мне известно, нет, никогда. Наверное, раньше Александр и мог быть полезен парижскому клубу, но сейчас у него была бы слишком высокая конкуренция. К тому же, мне кажется, он слишком важен для «Монако», – сказал Барросо.