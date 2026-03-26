Семин отреагировал на интерес «Арсенала» к Хвиче

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в «Арсенал».

Он знаком с грузинским футболистом по совместной работе в «Локомотиве» в 2019 году.

«Если помните, в прошлом году «ПСЖ» обыграл всех англичан [в Лиге чемпионов], в том числе и «Арсенал». Самое главное, что в этих матчах Хвича был лучшим игроком.

Он может играть в любой команде и лиге. Это уже игрок мирового уровня. Не зря на него такой большой спрос.

Это всe естественно, потому что он с каждым годом становится всe лучше. Хвича хорошо играет в обороне, что до этого не делал.

Он хорош физически, а понимание игры у него одно из самых ярких среди европейских игроков», – сказал Сeмин.