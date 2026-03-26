Семин отреагировал на интерес «Арсенала» к Хвиче

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в «Арсенал».
Он знаком с грузинским футболистом по совместной работе в «Локомотиве» в 2019 году.
«Если помните, в прошлом году «ПСЖ» обыграл всех англичан [в Лиге чемпионов], в том числе и «Арсенал». Самое главное, что в этих матчах Хвича был лучшим игроком.
Он может играть в любой команде и лиге. Это уже игрок мирового уровня. Не зря на него такой большой спрос.
Это всe естественно, потому что он с каждым годом становится всe лучше. Хвича хорошо играет в обороне, что до этого не делал.
Он хорош физически, а понимание игры у него одно из самых ярких среди европейских игроков», – сказал Сeмин.
- Рыночная стоимость Хвичи – 90 миллионов евро.
- Он в «ПСЖ» с января 2025 года: 69 матчей, 20 голов, 15 ассистов.
- Контракт грузина с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до конца сезона-2028/29.
Источник: «Чемпионат»