Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин отреагировал на интерес «Арсенала» к Хвиче

26 марта, 18:58
2

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в «Арсенал».

Он знаком с грузинским футболистом по совместной работе в «Локомотиве» в 2019 году.

«Если помните, в прошлом году «ПСЖ» обыграл всех англичан [в Лиге чемпионов], в том числе и «Арсенал». Самое главное, что в этих матчах Хвича был лучшим игроком.

Он может играть в любой команде и лиге. Это уже игрок мирового уровня. Не зря на него такой большой спрос.

Это всe естественно, потому что он с каждым годом становится всe лучше. Хвича хорошо играет в обороне, что до этого не делал.

Он хорош физически, а понимание игры у него одно из самых ярких среди европейских игроков», – сказал Сeмин.

  • Рыночная стоимость Хвичи – 90 миллионов евро.
  • Он в «ПСЖ» с января 2025 года: 69 матчей, 20 голов, 15 ассистов.
  • Контракт грузина с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до конца сезона-2028/29.

Еще по теме:
Семин назвал лучшего легионера РПЛ прямо сейчас 2
Реакция Семина на завершение карьеры Вагнера Лава 1
Семин прокомментировал 4:1 «Динамо» с ЦСКА 3
Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Арсенал Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774541160
...ну, как тут с Палычем не согласиться?...
Ответить
Главные новости
Аршавин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14:23
1
Глебов высказался об отстранении Мойзеса
13:58
Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»
13:52
2
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
Все новости
Все новости
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Главным тренером «Тоттенхэма» может стать игрок команды
Вчера, 22:53
2
Список кандидатов «Тоттенхэма» на замену Тудору
Вчера, 20:51
1
Клопп дал «Ливерпулю» рекомендацию, кем заменить Салаха
Вчера, 19:31
«Тоттенхэм» уволил тренера через полтора месяца после назначения
Вчера, 17:46
2
Названа главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» в полузащите
Вчера, 15:22
2
Клуб Месси заинтересовался Каземиро из «МЮ»
Вчера, 11:22
1
Стало известно, перейдет ли главный тренер «ПСЖ» в «МЮ»
27 марта
Мостовой ответил, нужно ли Хвиче переходить из «ПСЖ» в «Арсенал»
26 марта
1
Семин отреагировал на интерес «Арсенала» к Хвиче
26 марта
2
Салах интересен только одному саудовскому клубу
26 марта
1
Обладатель «Золотого мяча» заявил о готовности перейти в «Реал»
26 марта
1
Топ-клуб АПЛ заинтересован в трансфере Хвичи
26 марта
3
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
«Ливерпуль» выберет замену для Салаха среди пяти вингеров
25 марта
2
Хаби Алонсо выдвинул два условия для назначения в «Ливерпуль»
25 марта
Агент Салаха ответил на вопрос о следующем клубе вингера «Ливерпуля»
25 марта
Легенда «Арсенала» может возглавить «Челси»
25 марта
3
У «Ливерпуля» есть три кандидата на замену Салаху
25 марта
1
ФотоХоланд купил самую дорогую норвежскую книгу
25 марта
14
Раскрыты условия ухода Салаха из «Ливерпуля»
24 марта
Заявление «Ливерпуля» об уходе Салаха
24 марта
1
⚡️ Салах объявил об уходе из «Ливерпуля»
24 марта
10
В «Челси» определились с будущим тренера Росеньора
24 марта
1
Самый дорогой футболист в истории «Челси» мечтает перейти в «Реал»
24 марта
«Тоттенхэм» уволит тренера, назначенного 38 дней назад
24 марта
5
Названы два основных претендента на место постоянного тренера «Тоттенхэма»
24 марта
«Тоттенхэм» выбирает нового тренера среди трех кандидатов
24 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 