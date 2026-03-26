Карпин объяснил, почему не вызвал Соболева и Кривцова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину отсутствия полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова и форварда «Зенита» Александра Соболева в заявке на мартовские товарищеские встречи.

«Согласен, что Никита Кривцов хорошо провел два последних матчах. Как и Соболев, два последних матча сыграл очень прилично.

Начали играть и тот и другой 8 марта. На тот момент дали уже расширенный список. Надеемся, что будут так играть до июня, тогда получат вызов.

Но до 8 марта почти не играли. Заявили о себе чуть позже. Надеемся, что будут играть так же дальше», – объяснил Карпин на пресс-конференции.