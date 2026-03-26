Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин объяснил, почему не вызвал Соболева и Кривцова в сборную России

Карпин объяснил, почему не вызвал Соболева и Кривцова в сборную России

26 марта, 21:07
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину отсутствия полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова и форварда «Зенита» Александра Соболева в заявке на мартовские товарищеские встречи.

Итоговый состав национальной команды на ближайшие матчи из 31 игрока можно посмотреть здесь.

«Согласен, что Никита Кривцов хорошо провел два последних матчах. Как и Соболев, два последних матча сыграл очень прилично.

Начали играть и тот и другой 8 марта. На тот момент дали уже расширенный список. Надеемся, что будут так играть до июня, тогда получат вызов.

Но до 8 марта почти не играли. Заявили о себе чуть позже. Надеемся, что будут играть так же дальше», – объяснил Карпин на пресс-конференции.

  • Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
  • 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
  • Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Еще по теме:
Сборная России не стала переносить командный чат в мессенджер MAX 2
Агент Захаряна язвительно прокомментировал невызов Арсена в сборную России 6
Быстров заявил о неуважении Карпина к болельщикам сборной России 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Зенит Краснодар Россия Мали Никарагуа Соболев Александр Кривцов Никита Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BVG4
BVG4
Валерон прикалывается или других идиотами считает? "Начали играть и тот и другой 8 марта" ?! Ну с дельфином все понятно. Но Кривцов 28 февраля в матче 19 тура на 73 минуте Ростову гол забил, а в проигранном по морозяке матче в Казани да, вышел только во втором тайме! И Что? Нужно 6 месяцев ждать, после того, как кто-то себя как-то проявят. К Другим футболистам такой же подход? Пол личного состава РПЛ уже побывали в сборной без особых "проявлений", а кому-то нужно до июня ждать...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1774554133
МЕЛКАДЗЕ И КОМЛИЧЕНКО ЛУЧШЕ ??????
Ответить
Foxitkuban
Foxitkuban
"Начали играть и тот и другой 8 марта", а до этого я их ни разу на поле не видел и понятия не имею на что они способны....
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
1
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
4
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
6
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 