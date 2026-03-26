Карпин объяснил, почему не вызвал Соболева и Кривцова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину отсутствия полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова и форварда «Зенита» Александра Соболева в заявке на мартовские товарищеские встречи.
«Согласен, что Никита Кривцов хорошо провел два последних матчах. Как и Соболев, два последних матча сыграл очень прилично.
Начали играть и тот и другой 8 марта. На тот момент дали уже расширенный список. Надеемся, что будут так играть до июня, тогда получат вызов.
Но до 8 марта почти не играли. Заявили о себе чуть позже. Надеемся, что будут играть так же дальше», – объяснил Карпин на пресс-конференции.
- Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
- Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: Sport24