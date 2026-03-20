  • Итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в марте

Итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в марте

Сегодня, 11:13
23

Опубликован итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали, которые пройдут в марте.

В него включен 31 футболист.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

  • Россия сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали – 31 марта в Санкт-Петербурге.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Никарагуа Мали
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1773994675
Есть те, кто явно не заслужил играть за сборную
Ответить
Сам_себе_сказал
1773995801
5 вратарей не перебор?
Ответить
BarStep
1773997785
Так-то нормально.. Вот только думаю вратарей маловато пригласил, да и без защитников почему-то решил играть:) Ну ладно, Мотя вытащит :) Гы
Ответить
Foxitkuban
1773999481
ЦСКА планомерно проваливает весну, но в сборной 4 их полузащитника. Краснодар обладает одной из сильнейших средних линий чемпионата, но в сборной нет ни Кривцова, ни Черникова... Хм...
Ответить
Цугундeр
1774000025
)Пять воротчиков.. Деду Кафану подушно зарплату выдают?) Зачем обосратый Баринов и где единственный моторный Мостовой из вялого Зенита?
Ответить
Alexander.saf
1774005117
Что там делают позорники из ЦСКА
Ответить
boris63
1774007012
Армейской команде надо было запретить своим игрокам вызов в сборную, и без сборной обосрались.Похоже в команде решили продолжить обсераться и после вызова в сборную, а ведь приезжают из сборной вообще никакие.
Ответить
АЛЕКС 58
1774009048
Барина капитаном,как никак дружбан пуделя
Ответить
АЛЕКС 58
1774009313
ЦСКА лучше бы своих не пускал в эту сборную,Барина можно отдать,пусть в сборной пуделя косячит
Ответить
