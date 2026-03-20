Итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в марте

Опубликован итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали, которые пройдут в марте.

В него включен 31 футболист.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).