Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали

1 апреля, 19:49
5

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеской встречи с Мали.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Никаких эмоций. Уже приелось. Слишком много товарищеских игр со слабыми соперниками. Ясно, что играть мы должны, но просто выводы делать не надо. Сыграли, помылись, сели в автобус, улетели, забыли.

Выводы будем делать, когда нас полноценно вернут на международную арену, когда будут игры на вылет, когда ноги не будут бежать, когда руки будут трястись, а в голове – туман.

Должны ли игроки отдаваться на 100 процентов в матчах со слабыми сборными? Они должны. Но и здесь они тоже в какой-то мере ни при чем.

Значит, они такого уровня игроки. Журналисты говорят, что у нас вся сборная – звезды. А где звезды-то, если мы с трудом обыгрываем Никарагуа, Мали не можем обыграть, приезжает Перу пятым составом и Чили третьим составом – проигрываем? Они звезды здесь, в своей песочнице», – заявил Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Мали Россия Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1775062778
Сегодня прям день прозрения какой-то. Сначала Пономарев, теперь вот этот. И ведь может не случайно говорят - 1-е апреля день дуралея !)))...
Ответить
Cleaner
1775066677
Даже в своей песочнице они НЕ ЗВЕЗДЫ. К сожалению...(((
Ответить
Alexхе
1775148166
Реальный уровень игры команды. Карпин здесь причём? Давно пора в Азию . Может там получится, хотя уже не вариант . Буду смотреть шахматы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 