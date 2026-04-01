Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеской встречи с Мали.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Никаких эмоций. Уже приелось. Слишком много товарищеских игр со слабыми соперниками. Ясно, что играть мы должны, но просто выводы делать не надо. Сыграли, помылись, сели в автобус, улетели, забыли.

Выводы будем делать, когда нас полноценно вернут на международную арену, когда будут игры на вылет, когда ноги не будут бежать, когда руки будут трястись, а в голове – туман.

Должны ли игроки отдаваться на 100 процентов в матчах со слабыми сборными? Они должны. Но и здесь они тоже в какой-то мере ни при чем.

Значит, они такого уровня игроки. Журналисты говорят, что у нас вся сборная – звезды. А где звезды-то, если мы с трудом обыгрываем Никарагуа, Мали не можем обыграть, приезжает Перу пятым составом и Чили третьим составом – проигрываем? Они звезды здесь, в своей песочнице», – заявил Мостовой.