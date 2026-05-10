Мостовой ответил, станет ли Мусаев «футбольным человеком», если выиграет с «Краснодаром» второй титул

Александр Мостовой заявил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в любом случае останется нефутбольным человеком.

«Краснодар» близок к тому, чтобы завоевать второе чемпионство подряд в РПЛ.

Для этого клубу нужно победить в оставшихся двух матчах – с «Динамо» и «Оренбургом».

– Нет-нет-нет, конечно. Я приводил этих примеров тысячи, когда становятся чемпионами футбольные люди: Зидан, Энрике, Анчелотти и так далее. Они прошли футбольную жизнь, а эти единичные случаи есть в любой профессии. Вот отправьте Мусаева в «Пари НН», и я посмотрю, как он продержится. В нашем чемпионате нефутбольные люди сплошь и рядом. В начале сезона было 10 тренеров, которые не играли в футбол. Сейчас стало нефутбольных людей поменьше с приходом Гусева и Евсеева.

– Жозе Моуринью же тоже не играл профессионально в футбол, но стал футбольным человеком, по вашему мнению.

– Говорят, что он играл хотя бы в четвертой лиге Португалии. Ну вот он работал бы в «Брентфорде» или «Сассуоло»? Нет, его через месяц выкинут.