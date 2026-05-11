Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча 29-го тура РПЛ против «Динамо».
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
– Трудно говорить о справедливости. Нужно разобраться в пропущенных мячах, непозволительно так играть.
Первый гол… Нельзя так играть по сути в чемпионском матче.
Осталось две игры, есть небольшие шансы на победу в чемпионате, а потом финал Кубка.
Тяжело говорить после такого матча. Неплохо провели первый тайм, забили гол, дальше ошибка в середине поля, что в итоге закончилось голом.
В конце стали играть более рискованно, пропустили быструю атаку. Нет претензий ни к кому, спасибо болельщикам.
– Как оцените судейство?
– Я думаю, что не из‑за судейства мы проиграли сегодня.
– Первый тайм был очень хороший в исполнении «Краснодара», но в начале второй половины игры пропустили гол. Как можете объяснить этот момент?
– Неправильно сыграли в эпизоде, потеряли игрока (Хуана Касереса), который сделал прострел, и в собственной штрафной тоже проиграли [борьбу].
– У «Краснодара» остаются математические шансы на чемпионство.
– Будем верить в чудо.
– Если говорить о втором тайме в целом, что не получилось?
– Да все получилось, были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счета. Провели весь тайм в атаке, но в конце потеряли дисциплину.
Кому можно предъявить претензии? Игроки отдали все силы, играем без ротации. Забей свои моменты, настроение было бы другим. Но это футбол, так бывает. Сегодня не наш день.