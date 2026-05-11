Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча 29-го тура РПЛ против «Динамо».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

– Трудно говорить о справедливости. Нужно разобраться в пропущенных мячах, непозволительно так играть.

Первый гол… Нельзя так играть по сути в чемпионском матче.

Осталось две игры, есть небольшие шансы на победу в чемпионате, а потом финал Кубка.

Тяжело говорить после такого матча. Неплохо провели первый тайм, забили гол, дальше ошибка в середине поля, что в итоге закончилось голом.

В конце стали играть более рискованно, пропустили быструю атаку. Нет претензий ни к кому, спасибо болельщикам.

– Как оцените судейство?

– Я думаю, что не из‑за судейства мы проиграли сегодня.

– Первый тайм был очень хороший в исполнении «Краснодара», но в начале второй половины игры пропустили гол. Как можете объяснить этот момент?

– Неправильно сыграли в эпизоде, потеряли игрока (Хуана Касереса), который сделал прострел, и в собственной штрафной тоже проиграли [борьбу].

– У «Краснодара» остаются математические шансы на чемпионство.

– Будем верить в чудо.

– Если говорить о втором тайме в целом, что не получилось?

– Да все получилось, были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счета. Провели весь тайм в атаке, но в конце потеряли дисциплину.

Кому можно предъявить претензии? Игроки отдали все силы, играем без ротации. Забей свои моменты, настроение было бы другим. Но это футбол, так бывает. Сегодня не наш день.