  • Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»

Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»

11 мая, 23:35
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча 29-го тура РПЛ против «Динамо».

– Трудно говорить о справедливости. Нужно разобраться в пропущенных мячах, непозволительно так играть.

Первый гол… Нельзя так играть по сути в чемпионском матче.

Осталось две игры, есть небольшие шансы на победу в чемпионате, а потом финал Кубка.

Тяжело говорить после такого матча. Неплохо провели первый тайм, забили гол, дальше ошибка в середине поля, что в итоге закончилось голом.

В конце стали играть более рискованно, пропустили быструю атаку. Нет претензий ни к кому, спасибо болельщикам.

– Как оцените судейство?

– Я думаю, что не из‑за судейства мы проиграли сегодня.

– Первый тайм был очень хороший в исполнении «Краснодара», но в начале второй половины игры пропустили гол. Как можете объяснить этот момент?

– Неправильно сыграли в эпизоде, потеряли игрока (Хуана Касереса), который сделал прострел, и в собственной штрафной тоже проиграли [борьбу].

– У «Краснодара» остаются математические шансы на чемпионство.

– Будем верить в чудо.

– Если говорить о втором тайме в целом, что не получилось?

– Да все получилось, были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счета. Провели весь тайм в атаке, но в конце потеряли дисциплину.

Кому можно предъявить претензии? Игроки отдали все силы, играем без ротации. Забей свои моменты, настроение было бы другим. Но это футбол, так бывает. Сегодня не наш день.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мусаев Мурад
Комментарии (9)
Император 1
1778533122
Ладно хоть не:„Мячи сдули, траву не подстригли"
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778533706
РФСПРФ ГРФ правильно было тут высказано мнение, что зря сыграли в кубке основной, не хватило сил, переоценили возможности ❝ Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу. ❞ ⚽ Настоящий детектив (True Detective)
Дэнгил
1778563603
Друг другу в двух сезонах поднас.р.а.л.и,а в результате зинка,с х.у.ё.в.е.н.ь.к.о.й игрой,на халяву опять первой будет Дебилы,как то договариваться надо было. Болотеые ведь как то с судьями порешали вопрос.Хотя понятно какая.
sochi-2013
1778564061
Все больше и больше начинает нравиться. Конечно, лучше бы эти слова после победы услышать.
zigbert
1778566193
Вообще ожидалось что Динамо окажет сопротивление,хотя эта победа им ничего не давала. Отомстили за несостоявшееся чемпионство. Преимущество все же было за Краснодаром. Такие моменты надо использовать,особенно у Боселли.
18+
