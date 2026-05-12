Ротенберг сказал, чем может помочь российскому футболу

Главный тренер сборной «Россия 25» по хоккею Роман Ротенберг высказался о возможной работе в футболе.
«Здесь надо быть профессионалом. Всегда можно обмениваться опытом, мы обсуждали этот процесс с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» именно по ОФП подготовке.
Что я могу предложить футболу, как специалист? Обмен опытом, методиками: как готовить игроков. То есть можно больше общаться. Надо всем вместе больше коммуницировать», – сказал Ротенберг.
- В июле 2025 года Ротенберг стал членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо». До этого он работал в хоккейном клубе СКА с 2011 года. Сначала вице-президентом, с 2020 года – ассистентом главного тренера и в 2022–2025 годах – главным тренером.
- Также он занимает должность вице-президента Федерации хоккея России.
- Ранее Ротенберг рассказал о готовности помочь Валерию Карпину в сборной России по футболу.
Источник: «Спорт-Экспресс»