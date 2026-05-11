Мостовой ответил, сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Краснодара»

Сегодня, 14:22
38

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

– Сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Краснодара»?

– Уже смело это можно назвать матчем, в котором многое может решиться. Что удивительно, это матч, в котором одна команда, которая не играет сегодня, может стать чемпионом. Я имею в виду «Зенит». Потому что если «Динамо» сегодня отнимает очки, я думаю, что «Зенит» в последней игре уже станет чемпионом. А «Динамо» должно это сделать, потому что они уже какой раз спотыкаются на «Краснодаре». И совсем недавно только что вылетели из Кубка от них. Если бы я был сейчас внутри команды или на поле, сейчас рвал бы и метал, чтобы только обыграть их. Посмотрим, смогут ли они это сделать, потому что «Краснодар» тоже это понимает.

У «Краснодара» хорошая команда, много хороших иностранцев, которые делают результаты. Буду подчеркивать это. Они всe время кричали про своих воспитанников, но единственный раз за 15 лет стали чемпионами, когда в составе один воспитанник, а остальные все иностранцы. Не играют паспорта, играют живые люди. Если ты сильнее, какая разница, какой у тебя паспорт и чей ты воспитанник, ты должен быть сильнее.

  • Матч «Динамо» – «Краснодар» пройдет сегодня, начало – в 20:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.

Номэд
1778499220
Судьи помогут быкам.
Ответить
Интерес
1778500302
"...когда в составе один воспитанник, а остальные все иностранцы." Пустобрех даже не знает,сколько россиян должно быть на поле."Своих" воспитанников у них бывает аж три человека-вратарь,Сперцян и Черников.Плюс один прихожий россиянин-Кривцов. Кстати ,расскажите этому кадру,что сегодня один "нефутбольный" опять футбольного побеждает.И два нефутбольных ждут своего часа,чтобы попытаться повторить успех первого.
Ответить
СильныйМозг
1778501275
Краснодыровцы все проплатили. Игроки Динамо получат хорошую премию перед отпуском
Ответить
Garrincha58
1778501997
Кордоба и Сперцян с пенальти будет 2-0
Ответить
Император 1
1778502008
Надеюсь, сможет
Ответить
ПалкоВводецъ007
1778502021
Посмотрим что у Динамо яйца, или мокрая щель. Гыгыгы
Ответить
Квальярелло
1778502482
Уже все куплено, нас ожидает цирк!
Ответить
Foxitkuban
1778507221
"стали чемпионами, когда в составе один воспитанник" - этот клоун даже считать не умеет.
Ответить
propter
1778525586
Кто угодно, но только не *******. Если динамовцы отберут очки у быков, то так и останутся для всех мусорами! Я за стяпных!
Ответить
