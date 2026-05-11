Мостовой ответил, сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Краснодара»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

– Сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Краснодара»?

– Уже смело это можно назвать матчем, в котором многое может решиться. Что удивительно, это матч, в котором одна команда, которая не играет сегодня, может стать чемпионом. Я имею в виду «Зенит». Потому что если «Динамо» сегодня отнимает очки, я думаю, что «Зенит» в последней игре уже станет чемпионом. А «Динамо» должно это сделать, потому что они уже какой раз спотыкаются на «Краснодаре». И совсем недавно только что вылетели из Кубка от них. Если бы я был сейчас внутри команды или на поле, сейчас рвал бы и метал, чтобы только обыграть их. Посмотрим, смогут ли они это сделать, потому что «Краснодар» тоже это понимает.

У «Краснодара» хорошая команда, много хороших иностранцев, которые делают результаты. Буду подчеркивать это. Они всe время кричали про своих воспитанников, но единственный раз за 15 лет стали чемпионами, когда в составе один воспитанник, а остальные все иностранцы. Не играют паспорта, играют живые люди. Если ты сильнее, какая разница, какой у тебя паспорт и чей ты воспитанник, ты должен быть сильнее.