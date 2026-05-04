Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о возможности возвращения клубов и сборных из РФ к официальным международным матчам с флагом и гимном.
«Очень много зависит от вида спорта, от влияния в структуре управления. В каких‑то федерациях наши спортсмены значимые, какие‑то наши возглавляют, там допуск дадут быстрее. Нужно стараться вести диалог, хотя я не очень в это верю, но уже было три‑четыре соревнования, где наши ребята выигрывали золото с флагом и гимном. Это радует.
Но что касается футбола, то, мне кажется, до этого далеко. Много стран, которые резко негативно относятся к нам. Когда‑то опыт и авторитет Вячеслава Ивановича Колоскова помогали нашей стране. Единого рецепта нет», – сказал Аршавин.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила два розыгрыша Лиги наций, Евро-2024 и отбор на ЧМ-2026.
- «Спартак» исключили из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы уже пропустили 4 сезона еврокубков.
