Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о возможности возвращения клубов и сборных из РФ к официальным международным матчам с флагом и гимном.

«Очень много зависит от вида спорта, от влияния в структуре управления. В каких‑то федерациях наши спортсмены значимые, какие‑то наши возглавляют, там допуск дадут быстрее. Нужно стараться вести диалог, хотя я не очень в это верю, но уже было три‑четыре соревнования, где наши ребята выигрывали золото с флагом и гимном. Это радует.

Но что касается футбола, то, мне кажется, до этого далеко. Много стран, которые резко негативно относятся к нам. Когда‑то опыт и авторитет Вячеслава Ивановича Колоскова помогали нашей стране. Единого рецепта нет», – сказал Аршавин.