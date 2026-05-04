Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам

Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам

4 мая, 10:02

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о возможности возвращения клубов и сборных из РФ к официальным международным матчам с флагом и гимном.

«Очень много зависит от вида спорта, от влияния в структуре управления. В каких‑то федерациях наши спортсмены значимые, какие‑то наши возглавляют, там допуск дадут быстрее. Нужно стараться вести диалог, хотя я не очень в это верю, но уже было три‑четыре соревнования, где наши ребята выигрывали золото с флагом и гимном. Это радует.

Но что касается футбола, то, мне кажется, до этого далеко. Много стран, которые резко негативно относятся к нам. Когда‑то опыт и авторитет Вячеслава Ивановича Колоскова помогали нашей стране. Единого рецепта нет», – сказал Аршавин.

  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила два розыгрыша Лиги наций, Евро-2024 и отбор на ЧМ-2026.
  • «Спартак» исключили из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы уже пропустили 4 сезона еврокубков.

Еще по теме:
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
Аршавин заявил о перегибе в работе Карпина 6
Реакция Газзаева на слова Аршавина, что Россия еще 50 лет не выиграет ЧМ 9
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Аршавин Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
3
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Все новости
Все новости
Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам
4 мая
ФотоОбъявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
27 апреля
22
Салах сыграет за Египет против сборной России
24 апреля
16
Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026
21 апреля
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Сборная Португалии не сыграет с Россией: известна причина
13 апреля
14
29-я сборная мира может сыграть с Россией в июне
12 апреля
8
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России
9 апреля
8
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
1
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию
3 апреля
2
ВидеоМбаппе отобрал капитанскую повязку сборной Франции у Канте в день его 35-летия
2 апреля
8
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали
1 апреля
5
Анчелотти – Модричу: «У тебя нет бразильского дедушки?»
1 апреля
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали
1 апреля
6
Лепсая похвалил сборную России за матч с Мали: «Отбились!»
1 апреля
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»
1 апреля
12
Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»
1 апреля
7
Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией
1 апреля
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания не смогла победить Египет и другие результаты
1 апреля
1
Лапочкин проанализировал пенальти в пользу сборной России в матче с Мали
31 марта
3
Радимов дал совет игрокам сборной России после ничьей с Мали
31 марта
4
Быстров обратился к Карпину после безголевой ничьей в матче Россия – Мали
31 марта
8
Обляков высказался о незабитом пенальти в матче с Мали
31 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 