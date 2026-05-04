  • Тренер «Реала» оценил изменения в игре Винисиуса в отсутствие Мбаппе

Тренер «Реала» оценил изменения в игре Винисиуса в отсутствие Мбаппе

4 мая, 09:53
4

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после гостевого матча с «Эспаньолом» (2:0) в 34-м туре Примеры высказался о вкладе Винисиуса и Килиана Мбаппе в командную игру.

– Когда Винисиус Жуниор вынужден «тащить команду», когда нет Килиана Мбаппе, его игра выглядит иначе… Вы с этим согласны? Как вы оцените его игру?

– Оценивать легко – он снова провел выдающийся матч, забил два великолепных гола и был лидером атакующей линии. Он представлял постоянную угрозу, играл очень агрессивно и умно. Смело и стабильно. Я даже немного его поберег, потому что не хотел рисковать его участием в класико. Но в целом – снова отличный матч. Он также помогал команде в обороне, и за это я ему благодарен.

И я повторяю то, что говорю уже много месяцев: это фантастический игрок, прирожденный лидер, партнер, которого все ценят, и просто отличный человек. Я очень горжусь тем, что он у меня в команде. Честно говоря, мне очень повезло.

– Винисиус более командный игрок, чем Мбаппе?

– Нет… Точнее, я не хочу сравнивать игроков между собой. Думаю, нам нужны все. Я всегда это говорил с первого дня здесь: чтобы выиграть любой матч, нужен вклад и вовлеченность всех футболистов. Мне неприятно, когда мы видим, что все команды пробегают больше, чем мы.

И дело не только в игре без мяча – это касается и игры с мячом. Нам нужно больше движения, больше открываний, больше рывков без мяча… Даже если это неудобно, потому что чтобы получить передачу, иногда нужно сделать десять рывков.

Но нам необходима вовлеченность всех игроков – в прессинге, в обороне, в атаке. В современном футболе, если ты хочешь быть полноценной командой, которую сложно обыграть, одного таланта недостаточно.

Мне нравится, когда игроки понимают, что вовлеченность – это не просто важно, это часть ценностей «Реала». Когда мы говорим о том, что такое «Реал Мадрид» и как он строился, то это не клуб игроков в смокингах, выходящих на поле. Это команда, которая заканчивает матч в футболках, пропитанных потом, грязью, усилием, самоотдачей и постоянством.

И когда в одном составе собираются лучшие игроки мира, которые понимают, что такое «Реал Мадрид» и его ценности, тогда соединяются талант, самоотдача и работа. И именно это делает нас лучшей командой мира. Но прежде всего – благодаря тому, кто мы есть и как мы строили нашу историю.

  • Винисиус забил оба гола в матче на 55-й и 66-й минутах.
  • Мбаппе не принял участие в игре из-за повреждения.

Источник: As
Испания. Примера Реал Эспаньол Мбаппе Килиан Винисиус Арбелоа Альваро
Комментарии (4)
Garrincha58
1777878781
Мбаппе совершенно не нужен был Реалу
vvarlee
1777879039
Мбаппе совершенно не нужен был Реалу
