  • Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов

Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов

4 мая, 09:44
3

«Тун» впервые в своей истории завоевал звание чемпиона Швейцарии.

В матче 35-го тура Суперлиги команда в гостях проиграла «Базелю» со счетом 1:3, однако ее главный преследователь «Санкт-Галлен» тоже потерпел поражение, уступив дома «Сьону» 0:3.

За три тура до финиша «Тун» на 1-м месте с 74 очками стал недосягаем для идущего на 2-й позиции «Санкт-Галлена», у которого осталось 63 балла.

До этого лучшим результатом «Туна» в чемпионатах Швейцарии было второе место в сезоне-2004/05. У клуба, основанного 128 лет назад, до сих пор не было трофеев, за исключением побед во второй по статусу лиге. В Кубке Швейцарии команда дважды доходила до финалов, где терпела поражения.

«Тун» стал всего 4-м победителем швейцарской Суперлиги с момента ее основания в сезоне-2003/04. Предыдущие 22 года турнир выигрывали только «Базель», «Янг Бойз» и «Цюрих». Если же брать всю историю чемпионатов Швейцарии, который проводится с конца XIX века, то «Тун» стал его 21-м победителем.

Источник: «Бомбардир»
Швейцария. Суперлига Тун Базель Санкт-Галлен Сьон
Комментарии (3)
алдан2014
1777877542
Старый знакомый..Сант-гален
vvarlee
1777879054
Ставите на спорт? То ищите в Яндексе надежного помощника. Дают прогнозы с 2013 года. Наберите «серебряный прогноз» в поиске. Ставка-прогнозру – многие доверяют.
Foxitkuban
1777885229
Швейцарский "Краснодар".
