«Сьон» опубликовал официальное заявление насчет товарищеской встречи с «Зенитом».

«Сьон» проведет товарищеский матч против «Зенита» из Санкт-Петербурга 9 июля 2025 года. Это решение обусловлено спортивным подходом.

Перед тем как одобрить этот матч, мы проконсультировались с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом. Все эти спортивные органы подтвердили, что организация встречи такого типа остается на усмотрение клубов, поскольку «Зенит» не находится ни в одном санкционном списке.

Таким образом, матч полностью соответствует применимым правовым и спортивным рамкам. Эта игра также является частью обязательства, принятого при переходе нашего полузащитника Антона Миранчука, уважаемого игрока и лидера сборной России.

По его прибытии в «Сьон» мы договорились, что матч в России будет организован, если появится такая возможность. Мы держим свое слово.

Это матч, организованный в духе футбола, взаимного уважения и верности нашим обязательствам», – говорится в заявлении швейцарского клуба.