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Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре

Сегодня, 18:44
2

Швейцарский «Сьон» намерен провести два товарищеских матча в России во время сентябрьской паузы на игры сборных.

Одна из встреч запланирована в Санкт-Петербурге. Клуб ведет переговоры с «Зенитом» об организации этого матча.

Вторым городом, который может принять «Сьон», станет Москва. В качестве потенциального соперника швейцарцы рассматривают один из ведущих столичных клубов, переговоры продолжаются.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон
Комментарии (2)
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Император 1
1781539560
Опять же огребут
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рылы
1781542547
а чё, с ними весело, 5:2 и 5:3 зенит победил. можно смело ставить на ТБ. а насчёт второго соперника - я догадываюсь, кто этот неназванный клуб из москвы) у остальных тупо денег нет на товарняки, тем более, с европейцами.
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