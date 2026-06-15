Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре

Швейцарский «Сьон» намерен провести два товарищеских матча в России во время сентябрьской паузы на игры сборных.

Одна из встреч запланирована в Санкт-Петербурге. Клуб ведет переговоры с «Зенитом» об организации этого матча.

Вторым городом, который может принять «Сьон», станет Москва. В качестве потенциального соперника швейцарцы рассматривают один из ведущих столичных клубов, переговоры продолжаются.