Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру команды в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
«Начиная со второй части чемпионата по совокупности результата и качества игры ЦСКА выступает крайне неудовлетворительно. И матч против «Крыльев» не стал исключением. На протяжении долгого времени самарская команда имела преимущество, создавала больше голевых моментов, проводила качественные контратаки, но ей не хватило реализации. А ЦСКА преследуют проблемы, которые начались этой весной.
Отставка Фабио Челестини? Когда нет игры и результата, то такие разговоры всегда существуют», – сказал Газзаев.
- Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.
- Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.
- Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.
- Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Манель Экспосито.
Источник: «Спорт-Экспресс»