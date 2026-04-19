Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру команды в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Начиная со второй части чемпионата по совокупности результата и качества игры ЦСКА выступает крайне неудовлетворительно. И матч против «Крыльев» не стал исключением. На протяжении долгого времени самарская команда имела преимущество, создавала больше голевых моментов, проводила качественные контратаки, но ей не хватило реализации. А ЦСКА преследуют проблемы, которые начались этой весной.

Отставка Фабио Челестини? Когда нет игры и результата, то такие разговоры всегда существуют», – сказал Газзаев.