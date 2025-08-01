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Миранчук сравнил качество медицины в России и Швейцарии

Вчера, 17:17
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук признался, что считает российскую медицину лучше швейцарской.

– Как в Швейцарии с медициной?

– Есть вопросы. Например, со страховками. Или вот скорую вообще не вызвать – ребенка самим надо везти, и то еще неизвестно, куда именно, где открыто.

Еще случай. Пришли к врачу, а она так посмотрела бегло и говорит: «да само пройдет, трали-вали». Как будто там вообще не парятся.

Мы привыкли в России к качеству медицины – врачи тебе реально помогут и пропишут что-то серьезное. Но, может, тут есть и плохая сторона.

– Ты к тому, что русские слишком избалованы?

– Иду зимой по улице. Холодно, плюс пять-шесть. Родители идут в шапках, а ребенок в коляске – без.

Представь, что бы с нами сделали в таком возрасте? Мы Сашу пытаемся убедить, договориться с ним, чтобы надел. А местные – проще.

  • Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что он хочет перейти в «Динамо».

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Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
Комментарии (2)
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rash1959
1754060153
Чтоб тебя весь остаток жизни лечили в районной поликлинике.
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