Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук принял участие в гостевом матче 38-го тура чемпионата Швейцарии против «Винтертура». Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Его команда проиграла со счетом 0:2, пропустив два мяча в первом тайме.
«Сьон» закончил сезон в Суперлиге на 9-м месте с 44 очками после 38 матчей, в 5 очках от зоны вылета.
29-летний Миранчук провел в чемпионате Швейцарии 24 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи, получил 1 предупреждение.
- Контракт россиянина со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года.
- В этом сезоне Миранчук также принял участие в 1 матче за сборную России. Он попал в расширенный состав национальной команды на сбор в июне.
Источник: «Бомбардир»