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Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии

Сегодня, 16:24
1

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук принял участие в гостевом матче 38-го тура чемпионата Швейцарии против «Винтертура». Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Его команда проиграла со счетом 0:2, пропустив два мяча в первом тайме.

«Сьон» закончил сезон в Суперлиге на 9-м месте с 44 очками после 38 матчей, в 5 очках от зоны вылета.

29-летний Миранчук провел в чемпионате Швейцарии 24 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи, получил 1 предупреждение.

  • Контракт россиянина со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года.
  • В этом сезоне Миранчук также принял участие в 1 матче за сборную России. Он попал в расширенный состав национальной команды на сбор в июне.

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Источник: «Бомбардир»
Швейцария. Суперлига Сьон Винтертур Миранчук Антон
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Комментарии (1)
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...уефан
1748007420
..."Миранчук закончил сезон в Швейцарии с 2+3" и с прилежанием европейца...
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