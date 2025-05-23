Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук принял участие в гостевом матче 38-го тура чемпионата Швейцарии против «Винтертура». Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Его команда проиграла со счетом 0:2, пропустив два мяча в первом тайме.

«Сьон» закончил сезон в Суперлиге на 9-м месте с 44 очками после 38 матчей, в 5 очках от зоны вылета.

29-летний Миранчук провел в чемпионате Швейцарии 24 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи, получил 1 предупреждение.