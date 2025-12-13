Алексей Миранчук прокомментировал провал брата в Швейцарии

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук высказался насчет выступления брата Антона за «Сьон».

Миранчук провел в Швейцарии сезон-2024/25.

Игрок провел за «Сьон» 25 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

Сейчас Антон в «Динамо».

«Я знаю, что Антон – творческая личность, творческий игрок. Все-таки Европа – она закаляет. Нужен один год, чтобы адаптироваться и понять, как все происходит. Антон год там был и уехал. Но, думаю, следующий год был бы другой, и мы все это бы увидели. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть-исполнить.

Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому», – сказал Алексей на ютуб-канале «Коммент.Шоу».