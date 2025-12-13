Введите ваш ник на сайте
  • Алексей Миранчук прокомментировал провал брата в Швейцарии

Алексей Миранчук прокомментировал провал брата в Швейцарии

Сегодня, 14:57

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук высказался насчет выступления брата Антона за «Сьон».

  • Миранчук провел в Швейцарии сезон-2024/25.
  • Игрок провел за «Сьон» 25 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Сейчас Антон в «Динамо».

«Я знаю, что Антон – творческая личность, творческий игрок. Все-таки Европа – она закаляет. Нужен один год, чтобы адаптироваться и понять, как все происходит. Антон год там был и уехал. Но, думаю, следующий год был бы другой, и мы все это бы увидели. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть-исполнить.

Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому», – сказал Алексей на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Хавбек «Динамо» восстановится после травмы к игре со «Спартаком»
Игрок «Динамо» выбыл до конца года 1
В «Динамо» объяснили, почему Миранчук покидал стадион на костылях
Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Динамо Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Миранчук Антон
