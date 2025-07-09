Миранчук: «Все игроки «Сьона» готовы остаться в России»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук дал комментарий после товарищеского матча с «Зенитом» (2:5).

– Каково это – приезжать сюда не в составе российской команды?

– Это было неожиданно для всех нас. Я обрадовался такой возможности. Ребятам тоже было непонятно. А теперь все, когда приехали, готовы остаться.

Очень приятные эмоции. Очень рад. Приятно, даже гордость берет за то, как сильно понравилось ребятам в команде. Как нас встретили. Сегодня были на экскурсии, видели много красивых мест. Все были в восторге. Прием потрясающий.