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Миранчук ответил, есть ли русофобия в Швейцарии

Вчера, 16:31
9

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, были ли у него проблемы в Швейцарии из-за российского гражданства.

– Сталкивался в Швейцарии с русофобией или чем-то вроде?

– Ни разу. Во-первых, мне в принципе вдвое реже пишут в директе и говорят что-то на улицах, чем в Москве. А, во-вторых, вот выхожу со стадиона после матча, там всегда стоят траки с едой и пивом. И атмосфера очень дружеская, даже если «Сьон» проиграл.

Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются – если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии – только улыбаются, отношение ко мне замечательное.

А в быту не нравится только одно: начинаешь говорить по-английски: на улице, в магазине – и на тебя смотрят как-то не так, искоса, будто это у них табу.

  • Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что он хочет перейти в «Динамо».

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Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
Комментарии (9)
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val69
1754055782
Звездит... Там же тоже читают, что он говорит...
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Интерес
1754056131
Так и есть...Но зато они выбирают такое руководство, которое опу лижет мировым гегемонам,и, находясь в статусе нейтрального государства, ввели больше всего санкций, в отношении России.Ну совсем как во Вторую мировую-рассадник нацистских шпионов и коллективный общак Третьего рейха.До сих пор вклады хранят.Для этого их и держат.
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Romeo 123
1754056475
Вернётся домой запоёт по другому
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Мордаванин
1754057690
стопслово "пиво") сигнал центру что работает под контролем
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...уефан
1754058627
...Часы, банки, шоколад, Каждый встречный Тохе рад...
Ответить
bashnat013
1754074091
А в Москве чер….пые к русским не очень относятся
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