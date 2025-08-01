Миранчук ответил, есть ли русофобия в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, были ли у него проблемы в Швейцарии из-за российского гражданства.

– Сталкивался в Швейцарии с русофобией или чем-то вроде?

– Ни разу. Во-первых, мне в принципе вдвое реже пишут в директе и говорят что-то на улицах, чем в Москве. А, во-вторых, вот выхожу со стадиона после матча, там всегда стоят траки с едой и пивом. И атмосфера очень дружеская, даже если «Сьон» проиграл.

Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются – если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии – только улыбаются, отношение ко мне замечательное.

А в быту не нравится только одно: начинаешь говорить по-английски: на улице, в магазине – и на тебя смотрят как-то не так, искоса, будто это у них табу.