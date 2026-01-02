Новые подробности переговоров Барко со «Спартаком»

«Спартак» продолжает обсуждать с Эсекьелем Барко продление контракта, истекающего в 2027 году.
Спортивный директор клуба Франсис Кахигао убедил игрока, что он очень важен для команды.
Теперь 26-летний аргентинец доволен своим статусом, но неудовлетворен размером зарплаты.
Сообщалось, что Барко рассчитывает на повышение оклада до 3 миллионов евро в год.
Второй раунд переговоров между сторонами запланирован на январь-февраль.
- В 2024 году «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.
Источник: Legalbet