Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барко недоволен зарплатой в «Спартаке»

Вчера, 18:18
17

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассчитывает на увеличение зарплаты по новому контракту.

«Барко недоволен финансовыми условиями, которые ему предлагает «Спартак». Аргентинец рассчитывает получать по контракту с красно-белыми не менее 3 миллионов евро в год

Хавбек считает, что должен зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша, оклад которого превышает 3 миллиона евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Агент Барко и сам футболист считают несправедливой разницу в зарплатах игроков.

В ноябре представитель аргентинца прилетал в Москву и провeл как минимум один раунд переговоров по поводу контракта полузащитника со спортивным директором московского клуба Франсисом Кахигао», – написал источник.

  • 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
  • «Спартак» приобрел хавбека у «Ривер Плейт» в 2024 году за 14 миллионов евро.

Еще по теме:
«Спартак» принял важное решение по Барко 3
«Палмейрас» заинтересовался хавбеком «Спартака» 16
Самые дорогие футболисты РПЛ 8
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Рекомендуем
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765987556
скорее, жена его так считает. и вообще: есть контракт, в нём прописана зарплата - так какого хера хряки должны платить ему больше? а прикол ещё в том, что всё равно ему нигде больше не дадут, если он уйдёт из тарасятника. понятия не имею, сколько он сейчас получает, но явно немало. никто не повторит его зарплату. так что сиди молча и отрабатывай контракт. и жене кляп купи, и запрети ходить в цум.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1765988622
Больше хряков ему никто и ляма не отсыпят! Гыгыгы
Ответить
Spartak_forv@
1765991557
По потенциалу может и лучший.Только играет через матч на матч.В текущем сезоне откровенно слабых матчей у него хватало
Ответить
ScarlettOgusania
1765991644
если по совести, им обоим снизить надо зарплату, оба её не отрабатывают на должном уровне, как показатель - место команды в турнирной таблице... а как решит РУ Спартака так и будет...
Ответить
oyabun
1765991735
Источник не заслуживает доверия. Но по чесноку, Барко не заслужил повышения ЗП. По сравнению с прошлым годом играл хуже. А так то решать руководству. Если никого лучше на эту позицию не найдут, то придётся договариваться.
Ответить
alefreddy
1765992105
пусть прибавит свои усилия на поле то бишь лидером и будет ему счастье.А Жедсон не стоит пока этих денег и по контракту переплата
Ответить
DeStar
1765994624
ну хз, ладно бы 3 года каких прошло. Приехал по сути прошлым летом, согласился на зп, играет хорошо( вроде как, я не фан спартака и не все матчи вижу конечн) но приходить и жаловаться что " а у того зп боооольше" - ну как-то не профессионально. всего 1 сезон отыграл полный, жадность просто.
Ответить
Everest13
1765995026
У него зп по контракту, о чем можно ныть и раздувать спор, а слухи слухам рознь, просто нашим глазам нужна какая нибудь типо новость))), так считает этот сайт пока все на каникулах, писать же нужно о чем то)))
Ответить
slavа0508
1765995351
Как он отыграл этот отрезок . то о повышение и не должно быть речи ...
Ответить
rash1959
1765997186
Мне кажется, если кто то даст за него разумные деньги, то надо продавать. Хоть супертехничен, но очень сильно тормозит ход атаки. вечно кислая рожа у него. И какие то непонятки с женой и тоски по родине.
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 