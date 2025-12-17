Барко недоволен зарплатой в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассчитывает на увеличение зарплаты по новому контракту.
«Барко недоволен финансовыми условиями, которые ему предлагает «Спартак». Аргентинец рассчитывает получать по контракту с красно-белыми не менее 3 миллионов евро в год
Хавбек считает, что должен зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша, оклад которого превышает 3 миллиона евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Агент Барко и сам футболист считают несправедливой разницу в зарплатах игроков.
В ноябре представитель аргентинца прилетал в Москву и провeл как минимум один раунд переговоров по поводу контракта полузащитника со спортивным директором московского клуба Франсисом Кахигао», – написал источник.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
- «Спартак» приобрел хавбека у «Ривер Плейт» в 2024 году за 14 миллионов евро.
Источник: Legalbet