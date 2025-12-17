Барко недоволен зарплатой в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассчитывает на увеличение зарплаты по новому контракту.

«Барко недоволен финансовыми условиями, которые ему предлагает «Спартак». Аргентинец рассчитывает получать по контракту с красно-белыми не менее 3 миллионов евро в год

Хавбек считает, что должен зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша, оклад которого превышает 3 миллиона евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Агент Барко и сам футболист считают несправедливой разницу в зарплатах игроков.

В ноябре представитель аргентинца прилетал в Москву и провeл как минимум один раунд переговоров по поводу контракта полузащитника со спортивным директором московского клуба Франсисом Кахигао», – написал источник.