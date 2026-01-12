Дивеев выбрал номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев определился с игровым номером. Он будет выступать под 78-м.

«С самого детства играю под этим номером, поэтому очень обрадовался, когда он оказался свободным в моем новом клубе! Да еще совпадает с автомобильным кодом города», – написал Дивеев в телеграм-канале.