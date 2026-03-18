Глушаков высказался о возможном попадании в Госдуму

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос об амбициях попробовать себя в политике.
«Вижу ли я себя в политике? Таких целей у меня не было, но время покажет. Может быть, жизнь занесет туда и я этому не удивлюсь.
Сейчас я не считаю, что я грамотный политик. Не представляю, чтобы я сидел в Госдуме и что-то обсуждал. Мне надо находится в постоянном движении.
Вот езжу по различным форумам, общаюсь с людьми. Хочу, чтобы это помогало развивать наш спорт», – сказал Глушаков.
- Полузащитник играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
- Также Глушаков был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
- На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
- В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх.
- Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.
Источник: Sport24