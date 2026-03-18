Глушаков высказался о возможном попадании в Госдуму

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос об амбициях попробовать себя в политике.

«Вижу ли я себя в политике? Таких целей у меня не было, но время покажет. Может быть, жизнь занесет туда и я этому не удивлюсь.

Сейчас я не считаю, что я грамотный политик. Не представляю, чтобы я сидел в Госдуме и что-то обсуждал. Мне надо находится в постоянном движении.

Вот езжу по различным форумам, общаюсь с людьми. Хочу, чтобы это помогало развивать наш спорт», – сказал Глушаков.