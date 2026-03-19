Шансы клубов на победу в Лиге чемпионов по версии Opta

Суперкомпьютер Opta Sports посчитал шансы оставшихся участников Лиги чемпионов на победу в турнире.
Главным фаворитом он считает «Арсенал» и оценивает шансы команд на трофей так:
1. «Арсенал» – 29,73%;
2. «Бавария» – 18,33%;
3. «Барселона» – 15,66%;
4. «ПСЖ» – 11,87%;
5. «Реал» – 9,85%;
6. «Ливерпуль» – 7,12%;
7. «Атлетико» – 4,41%;
8. «Спортинг» – 3,03%.
- Четвертьфиналы пройдут 7-8 и 14-15 апреля.
- В них сыграют «ПСЖ» – «Ливерпуль», «Реал» – «Бавария», «Барселона» – «Атлетико», «Спортинг» – «Арсенал».
Источник: Opta Analyst