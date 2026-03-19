Шансы клубов на победу в Лиге чемпионов по версии Opta

Суперкомпьютер Opta Sports посчитал шансы оставшихся участников Лиги чемпионов на победу в турнире.

Главным фаворитом он считает «Арсенал» и оценивает шансы команд на трофей так:

1. «Арсенал» – 29,73%;

2. «Бавария» – 18,33%;

3. «Барселона» – 15,66%;

4. «ПСЖ» – 11,87%;

5. «Реал» – 9,85%;

6. «Ливерпуль» – 7,12%;

7. «Атлетико» – 4,41%;

8. «Спортинг» – 3,03%.